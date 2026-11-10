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Loren Barbado: “Ha sido una noche muy especial y la hemos intentado disfrutar al máximo"
El entrenador de Anaitasuna, Loren Barbado, cree que su equipo "ha hecho un partido del que sentirnos orgullosos" pese a caer por 1-6 frente al Alavés en Copa del Rey. "Obviamente el resultado no es el que queríamos", ha apostillado el técnico del equipo de Azkoitia.
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