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Loren Barbado: “Ha sido una noche muy especial y la hemos intentado disfrutar al máximo"

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Loren-Barbado-entrenador-Anaitasuna-Copa-del-Rey-Alaves
18:00 - 20:00
Loren Barbado, entrenador de Anaiatasuna. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Loren Barbado Anaitasunako entrenatzailearen adierazpenak Alavesen aurka 1-6 galdu ondoren Errege Kopan
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador de Anaitasuna, Loren Barbado, cree que su equipo "ha hecho un partido del que sentirnos orgullosos" pese a caer por 1-6 frente al Alavés en Copa del Rey. "Obviamente el resultado no es el que queríamos", ha apostillado el técnico del equipo de Azkoitia.

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