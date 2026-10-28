Asteazkeneko Kopako partidak bertan behera, Toledon izandako tren-istripuagatik
Beraz, asteazken honetako 24 partidak atzeratu egingo dituzte, tartean, hiru euskal derbi.
Espainiako Futbol Federazioak jakinarazi duenez, asteazken honetarako aurreikusita zeuden Errege Kopako partidak bertan behera geratu dira, gaur goizean Toledon izandako tren-istripua larriaren ondorioz.
Beraz, 24 partidak atzeratu dira, horien artean hiru euskal derbi:
Anaitasuna FT vs Deportivo Alavés (19:00)
CD Pamplona vs SD Eibar (19:00)
Club Portugalete vs Real Unien Club (19:00)
Peña Sport vs SD Huesca (19:00)
SD Amorebieta vs UD Logroñes (20:00)
Reus FC Reddis vs Barakaldo CF (20:30)
CD Tarancon vs Levante UD (19:00etan)
Utebo FC vs CE Sabadell (19:00etan)
Coruxo FC vs Zamora CF (19:00etan)
UD Poblense vs AD Ceuta FC (19:00etan)
CD Alcoyano vs RCD Mallorca (20:00etan)
CS Puertollano vs Albacete (20:00etan)
CD Badajoz vs CD Tenerife (20:00etan)
CD Covadonga vs Real Valladolid (20:00etan)
CD Numancia vs Real Oviedo (20:00etan)
CP Mijas Las Lagunas vs. Real Jaen (20:00etan)
Trival Valderas vs. CD Leganes (20:00etan)
Gimnástica Torrelavega vs. UD Ourense (20:30)
CD Cieza vs Granada CF (20:30)
Meatzaritza vs FC Cartagena (20:30)
CDA Navalcarnero vs Real Betis (21:00)
Salamanca UDS vs Celta (21:00)
Tavernes de la Valldigna vs Valentzia CF (21:00)
Xerez CD vs. Cadiz CF (21:00)