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Toledoko istripuagatik atzeratutako Errege Kopako kanporaketetarako data eta ordutegi berriak ezarri dituzte
Ostegunean, urriaren 29an, Peña Sport-Huesca partida jokatuko dute, 18:00etan; azaroaren 3an, asteartez, Pamplona-Eibar eta Anaitasuna-Alaves neurketak izango dira (19:00etan). Azaroaren 4an, asteazkenez, 19:00etan, Portugalete-Real Union neurketa hasiko da; 20:00etan, Amorebieta-Logroñes; eta 20:30ean, Reus-Barakaldo.
Espainiako Futbol Federazioak, asteazkenean, Toledon izandako tren istripuagatik atzeratutako Errege Kopako partidetarako data eta ordutegi berriak ezarri ditu; 2026-2027 denboraldiko Errege Kopako lehen kanporaketakoak dira horiek guztiak.
Urriaren 28an jokatzekoak ziren euskal taldeentzako data eta ordutegiak
Urriaren 29an, ostegunez
- 18:00etan: Peña Sport vs Huesca
Azaroaren 3an, asteartez
- 19:00etan: Pamplona vs Eibar
- 19:00etan: Anaitasuna vs Alaves
Azaroaren 4an, asteazkenez
- 19:00etan: Portugalete vs Real Unión
- 20:00etan: Amorebieta vs. Logroñes
- 20:30ean: Reus vs Barakaldo
Urriaren 28an jokatzekoak ziren gainerako taldeentzako data eta ordutegiak
Urriaren 29an, ostegunez
- 18:00etan: Numantzia vs Real Oviedo
- 19:00etan: Poblense vs Ceuta
- 19:00etan: Coruxo vs Zamora
- 19:30ean: Cieza vs Granada
- 20:00etan: Covadonga vs Valladolid
- 20:00etan: Mijas vs Jaen
- 20:30ean: Gimnastica Torrelavega vs Ourense
- 21:00etan: Xerez vs. Cadiz
Azaroaren 4an, asteazkenez
- 20:30ean: Utebo vs Sabadell
- 20:30ean: Minera vs Cartagena
- 20:45ean: Puertollano vs Albacete
- 21:00etan: Badajoz vs Tenerife
Azaroaren 5ean, ostegunez
- 19:00etan: Tarancon vs Levante
- 21:00etan: Alcoyano vs Mallorca
Azaroaren 10ean, asteartez
- 20:00etan: Trival Valderas Alcorcon vs Leganes
- 21:00etan: Tavernes vs Valentzia
Azaroaren 12an, ostegunez
- 19:00etan: Navalcarnero vs. Real Betis
Azaroaren 13an, ostiralez
- 21:00etan: Salamanca vs Celta
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