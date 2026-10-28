ERREGE KOPA

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Toledoko istripuagatik atzeratutako Errege Kopako kanporaketetarako data eta ordutegi berriak ezarri dituzte

Ostegunean, urriaren 29an, Peña Sport-Huesca partida jokatuko dute, 18:00etan; azaroaren 3an, asteartez, Pamplona-Eibar eta Anaitasuna-Alaves neurketak izango dira (19:00etan). Azaroaren 4an, asteazkenez, 19:00etan, Portugalete-Real Union neurketa hasiko da; 20:00etan, Amorebieta-Logroñes; eta 20:30ean, Reus-Barakaldo.

Errege Kopa: zozketa

Errege Kopako lehenengo kanporaketa azaroaren 13an amaituko da. Argazkia: Europa Press.

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Azken eguneratzea

Espainiako Futbol Federazioak, asteazkenean, Toledon izandako tren istripuagatik atzeratutako Errege Kopako partidetarako data eta ordutegi berriak ezarri ditu; 2026-2027 denboraldiko Errege Kopako lehen kanporaketakoak dira horiek guztiak.

Urriaren 28an jokatzekoak ziren euskal taldeentzako data eta ordutegiak

Urriaren 29an, ostegunez

  • 18:00etan: Peña Sport vs Huesca

Azaroaren 3an, asteartez

  • 19:00etan: Pamplona vs Eibar
  • 19:00etan: Anaitasuna vs Alaves

Azaroaren 4an, asteazkenez

  • 19:00etan: Portugalete vs Real Unión
  • 20:00etan: Amorebieta vs. Logroñes
  • 20:30ean: Reus vs Barakaldo

Urriaren 28an jokatzekoak ziren gainerako taldeentzako data eta ordutegiak

Urriaren 29an, ostegunez

  • 18:00etan: Numantzia vs Real Oviedo
  • 19:00etan: Poblense vs Ceuta
  • 19:00etan: Coruxo vs Zamora
  • 19:30ean: Cieza vs Granada
  • 20:00etan: Covadonga vs Valladolid
  • 20:00etan: Mijas vs Jaen
  • 20:30ean: Gimnastica Torrelavega vs Ourense
  • 21:00etan: Xerez vs. Cadiz

Azaroaren 4an, asteazkenez

  • 20:30ean: Utebo vs Sabadell
  • 20:30ean: Minera vs Cartagena
  • 20:45ean: Puertollano vs Albacete
  • 21:00etan: Badajoz vs Tenerife

Azaroaren 5ean, ostegunez

  • 19:00etan: Tarancon vs Levante
  • 21:00etan: Alcoyano vs Mallorca

Azaroaren 10ean, asteartez

  • 20:00etan: Trival Valderas Alcorcon vs Leganes
  • 21:00etan: Tavernes vs Valentzia

Azaroaren 12an, ostegunez

  • 19:00etan: Navalcarnero vs. Real Betis

Azaroaren 13an, ostiralez

  • 21:00etan: Salamanca vs Celta
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