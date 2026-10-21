Andoni Iraolaren Liverpoolek 4-3 irabazi dio Iñigo Perezen Vila-reali, Txapeldunen Ligako hirugarren jardunaldian
Paris Saint Germain, bestetik, Bartzelonari gailendu zitzaion (4-2), gaueko beste partida batean.
Andoni Iraolaren Liverpoolek Vila-reali irabazi zion astearte honetan (4-3), Txapeldunen Ligako faseko hirugarren jardunaldian. Iñigo Perezen mutilak kontraerasoan aritu ziren lehen ordu erdian, 0-2ko emaitzarekin markagailuan, baina azkenean buelta eman zioten norgehiagokari, talde ingelesak lehen zatiaren azken txanpan izan zuen erreakzioari eta bigarren zatiko hasiera onari esker.
Horrez gain, Paris Saint Germain Bartzelonari gailendu zitzaion (4-2). Hala, Luis Enriqueren taldeak Hansi Flicken Barçaren matxinada saihestu zuen. Kataluniako taldeak 2-2ra arte borrokatu eta emaitzari eutsi zion arren, ezin izan zuen talde frantziarra menderatu.
Manchester Cityk, bere aldetik, AEK jipoitu zuen (5-1) Etihad Stadiumean. Erling Haaland aulkian utzi zuen Enzo Marescak; Fodenek hartu zuen haren lekukoa, eta bere ibilbideko lehen hat-tricka sinatu zuen Txapeldunen Ligan.
Erromak ere garaipen sendoa lortu zuen, 4-0 gainditu baitzuen Slovan de Bratislava talde ahula. Mario Hermoso izan zen golegileetako bat.
Napolik Bodo/Glinti irabazi zion (4-3). Napolitarrek hiru aldiz aurreratu behar izan zuten markagailuan Bodo/Glint mendean hartzeko. Halaber, PSVk ere lortu zuen Portori aurre hartzea, Do Dragaon (0-1). Guus Tilen gol bakartia nahikoa izan zen.
Jardunaldia hasi zuten neurketetan, Borussia Dortmundek ez zuen huts egin Azerbaijanen, Sabah Bakuren aurka (1-2), Serhoy Guirassyren bi golei esker. Garaipen horrekin, alemaniarrak sei puntura iritsi dira eta sailkapenaren lehen zatiarekin bat egin dute. Bestalde, Fenerbahce 2-0 aurreratu zen lehen 11 minutuetan, Aydinen eta Greenwooden golekin, Slavia Pragaren aurka, baina partida 2nako berdinketarekin amaitu zen.