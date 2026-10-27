Sestao Riverrek Espanyol kanporatu du Errege Kopan, luzapenean, epikoa izan den kanporaketan (4-3)
Bizkaiko taldeak luzapeneko azken minutuan sartu du kanporaketan erabakigarria izan den gola. Adrian Carrionek, Andoni Ugartek, Ander Lakak eta Jon Rojok sartu dituzte Hector Urquiaren taldearen golak; neurketa ikusgarria izan da.
Sestao Riverrek Espanyol kanporatu du 2026-2027 denboraldiko Errege Kopan, eta txapelketako bigarren kanporaketarako sailkatu da, asteartean, Las Llanasen, luzapenean aurkaria 4-3 mendean hartuta. Ikusgarria izan den eta euripean jokatu duten emozio handiko partidan, Adrian Carrionek, Andoni Ugartek, Ander Lakak eta Jon Rojok sartu dituzte Hector Urquiaren taldeari sailkatzea eman dioten golak; Sestao Riverrek Lehen Mailako talde bat utzi du Kopatik at.
Testuinguru horretan, Las Llanasen, Espanyol seigarren minutuan aurreratu da markagailuan, Marcos Fernandezen bidez; baina Sestao Riverreko zaleek euren taldearen lehen zati bikaina ikusi ahal izan dute, atsedenaldia iritsi aurretik Bizkaiko taldeak emaitza irauli baitu. Adrian Carrionek, 18. minutuan, eta Andoni Ugartek, 40.ean, egin dituzte bi 1-1ekoa eta 2-1ekoa.
Ezkerraldeko taldea oso sendo aritu da bigarren zatian, eta Espanyolek ia-ia ez du aukerarik izan berdintzeko. Hala, 89. minutuan, Jose Luis Munuera epaileak penalti eztabaidagarria adierazi du, eta Robertok sareetara bidali du, eta luzapena behartu.
Luzapen horretan, Gabriel Moscardok 2-3koa egin du, jaurtiketa on batean, 96. minutuan, baina handik oso gutxira Ander Lakak Sestao Riverren hirugarren gola lortu du, buruz. Azken minutuetan, Iruk, geldiketa ederra eginez, Espanyolen beste gol bat saihestu du, eta, azken jokaldietako batean, ordea, kanporaketa erabaki duen gola heldu da: Jon Rojok sartu du, atepean, Las Llanasen zoramena pizteko.