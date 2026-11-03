La RFEF prolonga hasta el viernes el parón en sus competiciones

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha ampliado hasta el 6 de noviembre la suspensión de sus competiciones tras la muerte de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. El organismo ha tomado esta decisión durante la tarde de este martes y ha prolongado a tres jornadas el parón inicialmente anunciado para los encuentros previstos el 3 de noviembre.

La medida ha afectado a la Copa del Rey Mapfre y a la Copa de la Reina Iberdrola, que han detenido su actividad durante los proximos tres días. Entre los partidos aplazados figuran el Pamplona-Eibar y el Anaitasuna-Alavés, correspondientes a la competición masculina, además del Celta-Espanyol de la femenina. Los encuentros han quedado pendientes de una nueva fecha.

La Federación ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos del futbolista, así como su apoyo al CD Tenerife y a su afición. También ha anunciado que comunicará “próximamente” la nueva planificación de los partidos y horarios definitivos.