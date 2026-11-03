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La RFEF prolonga hasta el viernes el parón en sus competiciones

La Federación ha extendido el aplazamiento de los encuentros de Copa del Rey y Copa de la Reina, hasta el 6 de noviembre. La decisión llega tras el fallecimiento del futbolista del CD Tenerife.
(Foto de ARCHIVO) Sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey 2023-2024. REMITIDA / HANDOUT por RFEF Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/10/2023
Trofeo de la Copa del Rey 2026. Imagen: Europa Press
Euskaraz irakurri: Espainiako Futbol Federazioak ostiralera arte luzatu du bere lehiaketen geldialdia
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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha ampliado hasta el 6 de noviembre la suspensión de sus competiciones tras la muerte de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. El organismo ha tomado esta decisión durante la tarde de este martes y ha prolongado a tres jornadas el parón inicialmente anunciado para los encuentros previstos el 3 de noviembre.

La medida ha afectado a la Copa del Rey Mapfre y a la Copa de la Reina Iberdrola, que han detenido su actividad durante los proximos tres días. Entre los partidos aplazados figuran el Pamplona-Eibar y el Anaitasuna-Alavés, correspondientes a la competición masculina, además del Celta-Espanyol de la femenina. Los encuentros han quedado pendientes de una nueva fecha.

La Federación ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos del futbolista, así como su apoyo al CD Tenerife y a su afición. También ha anunciado que comunicará “próximamente” la nueva planificación de los partidos y horarios definitivos.

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