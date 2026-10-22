Bayernek eta Arsenalek bina berdindu dute, Interrek ozta-ozta irabazi du eta Manchester United Comon hondoratu da
Gainerako partidetan, honako talde hauek lortu dute garaipena: Galatasaray, Brujas, Aston Villa, Real Madril, LASK, eta Betis.
Bayern Munichek eta Arsenalek bina berdindu zuten asteazkenean 2026-2027 denboraldiko Txapeldunen Ligako liga faseko hirugarren jardunaldian. Inter Milanek, berriz, arnasa hartu zuen, baina majo sufrituta (1-0), eta Como 1907 taldeak Manchester United jipoitu zuen (4-1).
Bavariako hiriburuko Allianz Arenan, Txapeldunen Ligan aurrera egiteko hautagai nagusienetako bik jokatu zuten. Etxekoek gehiago zirela erakutsi zuten, eta Harry Kanek bikain gidatu zituen. Hala ere, Ingalaterrako taldeak hartu zuen aurrea markagailuan, Eberechi Ezeren gol batekin. Alphonso Daviesek lehia berdindu zuen ondoren, eta atsedenaldira bana iritsi ziren Bigarren zatian, Kanek Bayern aurreratu zuen, penaltiz, baina 81. minutuan Declan Ricek 2-2koa sartu zuen.
Bestalde, jardunaldiak Manchester Uniteden beste partida txar bat utzi zuen, Como 1907 debutariak 4-1 jipoitu baitzuen. Nico Paz argentinarrak bi gol sartu zituen, eta Jacobo Ramonek eta Anastasios Douvikasek, bana; Joshua Zirkzeek egin zuen Manchesterren gola.
Horrez gain, Unai Emeryren Aston Villak 3-1 irabazi zion Viking talde norvegiarrari. Gainera, Inter Milanek arnasa hartu du, Giuseppe Meazzan, Shakhtar Donetsk talde ukrainarrari 1-0 irabazi dio eta. Era berean, Iscok penaltiz sartutako gol batekin, Betisek Feyenoord mendean hartu zuen; Real Madrilek, berriz, 4-1 irabazi zion RB Leipzigi: Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappe eta Yan Diomande izan ziren golegileak.
Gainerako jardunaldietan, Belgikako Brujasek 3-0 irabazi zion Racing Lensi. Galatasarayk LOSC Lille gainditu zuen, 2-4. Gaueko ezustekoa Austriako LASK debutariak eman zuen, Portugalgo Sportingen etxean 2-3 irabazita, nahiz eta etxekoak aurretik hasi.