La RFEF suspende los partidos de Copa del Rey y de la Reina, por la muerte del jugador del Tenerife Jesús de Miguel

La RFEF ha decretado la suspensión de los encuentros previstos para este martes, 3 de noviembre, correspondientes a la primera y tercera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre y Copa de la Reina Iberdrola, respectivamente, tras conocerse la muerte del futbolista tinerfeño Jesús de Miguel.

En la Copa del Rey, estaban previstos el Pamplona-Eibar y el Anaitasuna-Alavés, correspondientes a la primera eliminatoria. En la Copa de la Reina, en cambio, se iba a disputar el Celta-Espanyol.

La Federación informará en las próximas fechas sobre la nueva planificación de sus torneos y los horarios definitivos de los encuentros aplazados.