Copa del Rey y de la Reina

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La RFEF suspende los partidos de Copa del Rey y de la Reina, por la muerte del jugador del Tenerife Jesús de Miguel

Entre los encuentros previstos, estaban el Pamplona-Eibar y el Anaitasuna-Alavés.

Errege Kopa: zozketa

Los encuentros de este martes, 3 de noviembre, quedan aplazados.

Euskaraz irakurri: Espainiako Federazioak bertan behera utzi ditu Errege Kopako eta Erreginaren partidak, Tenerifeko Jesus de Miguel jokalariaren heriotzagatik
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Última actualización

La RFEF ha decretado la suspensión de los encuentros previstos para este martes, 3 de noviembre, correspondientes a la primera y tercera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre y Copa de la Reina Iberdrola, respectivamente, tras conocerse la muerte del futbolista tinerfeño Jesús de Miguel

En la Copa del Rey, estaban previstos el Pamplona-Eibar y el Anaitasuna-Alavés, correspondientes a la primera eliminatoria. En la Copa de la Reina, en cambio, se iba a disputar el Celta-Espanyol.

La Federación informará en las próximas fechas sobre la nueva planificación de sus torneos y los horarios definitivos de los encuentros aplazados.

 

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