Paris Saint-Germain 2-4 gailendu zaio Manchester Cityri, eta Liverpoolek eta Aston Villak seina gol sartu dituzte, Txapeldunen Ligan
Liverpool 3-6 garaile izan da LASKen zelaian, Austrian, eta Aston Villak 6-0 menderatu du Fenerbahçe, Londresen. Liga faseko bigarren jardunaldia amaituta, Paris Saint-Germain dabil lider sailkapenean; bederatzi taldek lortu dute garaipena jokatutako bi partidetan.
Paris Saint-Germain 2-4 gailendu zaio Manchester Cityri, Etihad Stadium zelaian, Manchesterren, asteazkenean, 2026-2027 denboraldiko Txapeldunen Ligako liga faseko bigarren jardunaldian. Emaitza hori zenbatuta, Txapeldunen Ligako egungo txapelduna den Paris Saint-Germain dabil lider sailkapenean, jokatutako bi partidak irabazi ditu eta; gainera, beste zortzi taldek ere lortu dituzte bi garaipen: Bartzelonak, Aston Villak, Stuttgartek, Liverpoolek, Sporting Portugalek, Arsenalek, Real Madrilek eta Real Betisek.
Asteazkenean izandako neurketetan, gainera, nabarmentzeko modukoa da Liverpoolek eta Unai Emeryk entrenatzen duen Aston Villak seina gol sartu dituztela; hain zuzen ere, Liverpool 3-6 gailendu zaio LASK taldeari, Austrian, eta Aston Villak 6-0 menderatu du Fenerbahçe, Londresen.
Emaitzak:
- LASK 3 – Liverpool 6
- Feyenoord 3 – Como 2
- Slovan Bratislava 0 – Stuttgart 3
- Shakhtar 3 – AEK Atenas 1
- Roma 3 – Real Madril 4
- Real Betis 3 – Porto 2
- Manchester City 2 – Paris Saint-Germain 4
- Bodo/Glimt 1 – Borussia Dortmund 0
- Aston Villa 6 – Fenerbahce 0