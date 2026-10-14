Bartzelonak Galatasaray menderatu du Istanbulen (1-4), eta Txapeldunen Ligako lider dabil
Liga faseko bigarren jardunaldiaren barnean asteartean jokatu dituzten partidetan, halaber, nabarmentzeko modukoa da Brujasek Inter Milanen zelaian lortutako garaipena, 3-4, Atletico Madrilek Manchester United 2-0 garaitu duela, eta Viking-Bayern Munich neurketan izandako berdinketa (3-3).
Bartzelonak Galatasaray menderatu du, 1-4, Istanbulen, 2026-2027 denboraldiko Txapeldunen Ligako liga faseko bigarren jardunaldian, asteartean. Horrenbestez, Kataluniako taldea sailkapeneko lider dabil, bi partida jokatu eta biak irabazi ditu eta.
Testuinguru horretan, liga faseko bigarren jardunaldia asteartean hasi eta asteazkenean amaituko da. Astearte arratsaldean eta gauean jokatutako neurketetan, halaber, nabarmentzeko modukoa da Brujasek Inter Milanen zelaian lortutako garaipena, 3-4, Atletico Madrilek Manchester United 2-0 garaitu duela, eta Viking-Bayern Munich neurketan izandako berdinketa (3-3).
Emaitzak
- Sabah 2 - Slavia Praga 0
- Lens 0 - Sporting Portugal 2
- Leipzig 1 – PSV 0
- Inter Milan 3 – Brujas 4
- Arsenal 3 – Lille 0
- Atletico Madril 2 - Manchester United 0
- Galatasaray 1 – Bartzelona 4
- Vila-real 3 – Napoli 1
- Viking 3 - Bayern Munich 3