ERREGINA KOPA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Hauek dira Erregina Kopako hirugarren kanporaketako ordutegiak eta datak

Levante UD-SD Eibar, CD Osasuna-Logroño United eta Cacereño-Deportivo Alaves partidak azaroaren 4an, asteazkena, jokatuko dira.

(Foto de ARCHIVO) General view during the draw for the Semi-finals of the Copa del Rey, at the Ciudad del Futbol, on February 06, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press 06/2/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

2025eko Erregina Kopako garaikurra. Irudia: Europa Press

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Espainiako Futbol Federazioak 2026ko Erreginaren Kopako hirugarren kanporaketako partiden datak eta ordutegiak iragarri ditu.

Noiz jokatzen dute euskal taldeek?

Kanporaketa honetan parte hartzen duten euskal taldeen partida guztiak azaroaren 4an jokatuko dira.

  • 18:00etan: Levante UD - SD Eibar
  • 19:00etan: CD Osasuna - Logroño United
  • 21:00etan: Cacereño - Deportivo Alaves

Noiz jokatzen dute gainontzeko taldeek?

Azaroak 3, asteartea

  • 18:00etan: Celta Vigo - Espanyol Bartzelona

Azaroak 4, asteazkena

  • 20:00etan: CD Argual - Madril CFF

Azaroak 5, osteguna

  • 20:00etan: Sporting - Levante LP Badalona
  • 20:00etan: CE Europa - Deportivo A Coruña
  • 20:30ean: Samper - Valentzia
Erregina Kopa Futbola Emakume kirolariak Alaves Osasuna SD Eibar Futboleko beste lehiaketa batzuk

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X