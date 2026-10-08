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Hauek dira Erregina Kopako hirugarren kanporaketako ordutegiak eta datak
Levante UD-SD Eibar, CD Osasuna-Logroño United eta Cacereño-Deportivo Alaves partidak azaroaren 4an, asteazkena, jokatuko dira.
Espainiako Futbol Federazioak 2026ko Erreginaren Kopako hirugarren kanporaketako partiden datak eta ordutegiak iragarri ditu.
Noiz jokatzen dute euskal taldeek?
Kanporaketa honetan parte hartzen duten euskal taldeen partida guztiak azaroaren 4an jokatuko dira.
- 18:00etan: Levante UD - SD Eibar
- 19:00etan: CD Osasuna - Logroño United
- 21:00etan: Cacereño - Deportivo Alaves
Noiz jokatzen dute gainontzeko taldeek?
Azaroak 3, asteartea
- 18:00etan: Celta Vigo - Espanyol Bartzelona
Azaroak 4, asteazkena
- 20:00etan: CD Argual - Madril CFF
Azaroak 5, osteguna
- 20:00etan: Sporting - Levante LP Badalona
- 20:00etan: CE Europa - Deportivo A Coruña
- 20:30ean: Samper - Valentzia
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