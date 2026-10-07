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Errege Kopako lehen kanporaketako ordutegiak
Urriaren 27an, asteartez, Sestao River-Espanyol eta Tudelano-Zaragoza partidak izango dira; urriaren 28an, asteazkenez, hauek: Pamplona-Eibar, Portugalete-Real Unión, Anaitasuna-Alaves, Peña Sport-Huesca, Amorebieta-Logroñes eta Reus-Barakaldo; ostegunean, azkenik, Atletico Calatayud-Osasuna eta Prat edo San Rafael-Athletic.
2026-2027 denboraldiko lehen kanporaketako partidetako ordutegiak iragarri ditu Espainiako Futbol Federazioak, asteazkenean.
Noiz jokatuko dute euskal taldeek?
Urriaren 27an, asteartez
- 19:00: Sestao River-Espanyol
- 21:00: Tudelano-Zaragoza
Urriaren 28an, asteazkenez
- 19:00: Pamplona-Eibar
- 19:00: Portugalete-Real Union
- 19:00: Anaitasuna-Alaves
- 19:00: Peña Sport-Huesca
- 20:00: Amorebieta-Logroñes
- 20:30: Reus-Barakaldo
Urriaren 29an, ostegunez
- 19:00: Atletico Calatayud-Osasuna
- 21:00: Prat edo San Rafael-Athletic
Noiz izango dira beste partidak?
Urriaren 27an, asteartez
- 18:30: Cuarte-Girona
- 19:00: Calamocha-Europa
- 19:00: Pinatar-Elx
- 19:30: Manresa-Sant Andreu
- 19:45: Castellonense-Almeria
- 20:00 (Euskal Herriko ordua): Atletico Paso-Kordoba
- 20:00: Alcala-Las Palmas
- 20:00: Tordesillas-Mirandes
- 20:00: Gimnastica Segoviana-Cultural y Deportiva Leonesa
- 20:00: Llanera-Ponferradina
- 20:00: Cuidad de Lucena-Rayo Majadahonda
- 20:30: Don Benito-Extremadura
- 21:00: Manacor-Vila-real
- 21:00: Recreativo-Rayo Vallecano
- 21:00: Sporting Alcazar-Malaga
- 21:00: Arosa-Pontevedra
Urriaren 28an, asteazkenez
- 19:00: Utebo-Sabadell
- 19:00: Poblense-Ceuta
- 19:00: Coruxo-Zamora
- 19:00: Tarancon-Levante
- 20:00: Alcoyano-Mallorca
- 20:00: Trival Valderas Alcorcon-Leganes
- 20:00: Covadonga-Valladolid
- 20:00: Mijas Las Lagunas-Jaén
- 20:00: Numantzia-Real Oviedo
- 20:00: Badajoz-Tenerife
- 20:00: Puertollano-Albacete
- 20:30: Cieza-Granada
- 20:30: Minera-Cartagena
- 20:30: Gimnastica-Ourense
- 21:00: Xerez-Cadiz
- 21:00: Navalcarnero-Real Betis
- 21:00: Salamanca-Celta
- 21:00: Tavernes-Valentzia
Urriaren 29an, ostegunez
- 19:00: Lebrijana-Getafe
- 19:00: Atletico Baleares-Eldense
- 19:00: Sanse-Coria
- 20:00: Guijuelo-Sporting Gijon
- 20:00: Conquense-Castello
- 20:00: Laredo-Burgos
- 20:00: Varea-Andorra
- 20:00: Antequera-Aguilas
- 20:00: Avila-Unionistas
- 21:00: Güimar edo Sporting Hortaleza-Sevilla
- 21:00: Ribadesella-Racing Santander
- 21:00: Auriense-Deportivo
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