Ordutegiak
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Errege Kopako lehen kanporaketako ordutegiak

Urriaren 27an, asteartez, Sestao River-Espanyol eta Tudelano-Zaragoza partidak izango dira; urriaren 28an, asteazkenez, hauek: Pamplona-Eibar, Portugalete-Real Unión, Anaitasuna-Alaves, Peña Sport-Huesca, Amorebieta-Logroñes eta Reus-Barakaldo; ostegunean, azkenik, Atletico Calatayud-Osasuna eta Prat edo San Rafael-Athletic.

Errege Kopa: garaikurra, zozketa

Lehen kanporaketa urriaren 26tik 28ra bitartean jokatuko dute. Argazkia: Europa Press.

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Azken eguneratzea

2026-2027 denboraldiko lehen kanporaketako partidetako ordutegiak iragarri ditu Espainiako Futbol Federazioak, asteazkenean. 

Noiz jokatuko dute euskal taldeek?

Urriaren 27an, asteartez

  • 19:00: Sestao River-Espanyol
  • 21:00: Tudelano-Zaragoza

Urriaren 28an, asteazkenez

  • 19:00: Pamplona-Eibar
  • 19:00: Portugalete-Real Union
  • 19:00: Anaitasuna-Alaves
  • 19:00: Peña Sport-Huesca
  • 20:00: Amorebieta-Logroñes
  • 20:30: Reus-Barakaldo

Urriaren 29an, ostegunez

  • 19:00: Atletico Calatayud-Osasuna
  • 21:00: Prat edo San Rafael-Athletic

Noiz izango dira beste partidak?

Urriaren 27an, asteartez

  • 18:30: Cuarte-Girona
  • 19:00: Calamocha-Europa
  • 19:00: Pinatar-Elx
  • 19:30: Manresa-Sant Andreu
  • 19:45: Castellonense-Almeria
  • 20:00 (Euskal Herriko ordua): Atletico Paso-Kordoba
  • 20:00: Alcala-Las Palmas
  • 20:00: Tordesillas-Mirandes
  • 20:00: Gimnastica Segoviana-Cultural y Deportiva Leonesa
  • 20:00: Llanera-Ponferradina
  • 20:00: Cuidad de Lucena-Rayo Majadahonda
  • 20:30: Don Benito-Extremadura
  • 21:00: Manacor-Vila-real
  • 21:00: Recreativo-Rayo Vallecano
  • 21:00: Sporting Alcazar-Malaga
  • 21:00: Arosa-Pontevedra

Urriaren 28an, asteazkenez

  • 19:00: Utebo-Sabadell
  • 19:00: Poblense-Ceuta
  • 19:00: Coruxo-Zamora
  • 19:00: Tarancon-Levante
  • 20:00: Alcoyano-Mallorca
  • 20:00: Trival Valderas Alcorcon-Leganes
  • 20:00: Covadonga-Valladolid
  • 20:00: Mijas Las Lagunas-Jaén
  • 20:00: Numantzia-Real Oviedo
  • 20:00: Badajoz-Tenerife
  • 20:00: Puertollano-Albacete
  • 20:30: Cieza-Granada
  • 20:30: Minera-Cartagena
  • 20:30: Gimnastica-Ourense
  • 21:00: Xerez-Cadiz
  • 21:00: Navalcarnero-Real Betis
  • 21:00: Salamanca-Celta
  • 21:00: Tavernes-Valentzia

Urriaren 29an, ostegunez

  • 19:00: Lebrijana-Getafe
  • 19:00: Atletico Baleares-Eldense
  • 19:00: Sanse-Coria
  • 20:00: Guijuelo-Sporting Gijon
  • 20:00: Conquense-Castello
  • 20:00: Laredo-Burgos
  • 20:00: Varea-Andorra
  • 20:00: Antequera-Aguilas
  • 20:00: Avila-Unionistas
  • 21:00: Güimar edo Sporting Hortaleza-Sevilla
  • 21:00: Ribadesella-Racing Santander
  • 21:00: Auriense-Deportivo
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