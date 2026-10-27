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Héctor Urquía, tras eliminar al Espanyol: “El Sestao River siempre cree y es ambicioso”

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Hector Urquia (Sestao River)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Andoni Ugarte eta Jon Rojo, Espanyol kanporatuta: “Sinetsi egin dugu, hauxe da Sestao Riverren DNA”
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El entrenador del equipo vizcaíno, después de que sus jugadores hayan firmado la gesta de eliminar de la Copa del Rey a un rival de Primera División como el Espanyol, ha destacado que “es una gozada” jugar en Las Llanas. 

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