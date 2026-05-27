Oliver Glasner, entrenador del Crystal Palace: “No sé qué dan de comer a los entrenadores en el País Vasco”

El austríaco Oliver Glasner, entrenador del Crystal Palace, equipo que juega este miércoles la final de la Liga Conferencia de la temporada 2025-2026 ante el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez, se ha referido el martes, en la rueda de prensa previa a esa final, a los éxitos obtenidos en esta campaña por varios técnicos de Euskal Herria: “No sé qué dan de comer a los entrenadores en el País Vasco”, ha señalado Glasner.

"No sé lo que les dan de comer en el País Vasco, pero están haciendo algo muy bien el Rayo Vallecano (de Iñigo Pérez), el Arsenal (de Mikel Arteta) y el Aston Villa (de Unai Emery), y también la Real Sociedad. No sabemos cuál es el secreto de los entrenadores vascos", ha comentado Glasner.

Se da la circunstancia de que Iñigo Pérez, Mikel Arteta y Unai Emery han conseguido que sus equipos disputen la final de la competición europea en que han competido en esta temporada (respectivamente, la Liga Conferencia, la Liga de Campeones y la Liga Europa). De hecho, Emery se ha proclamado campeón de la Liga Europa, en tanto que Iñigo Pérez y Mikel Arteta podrían hacerlo este miércoles, en el caso del navarro, y este sábado, en el del guipuzcoano. Arteta, además, ha ganado la Premier League en Inglaterra, y ha sido nombrado mejor entrenador del campeonato.

Otros técnicos, como Andoni Iraola con el Bornemouth en la Premier League, que ha conseguido clasificarse para la Liga Europa, también han realizado una notable labor en la temporada que finaliza ahora.