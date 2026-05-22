Zer behar du Osasunak mailari eusteko?

Osasunak ez dauka ziurtatuta lehen mailan jarraitzea, eta Getaferen etxean jokatuko du ligako azken partida. Jose Bordalasen taldeak, berriz, Conference Ligan sartzea izango du lehian.

PAMPLONA, 21/02/2026.- Los jugadores del Osasuna celebran el gol anotado por Ante Budimir durante el partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports que disputan el CA Osasuna y el Real Madrid este sábado, en el estadio El SADAR de Pamplona. EFE/ Villar López
G. P. A. | KIROLAK EITB

EA Sports Ligan bukatzeko jardunaldi bakarra falta denean, Osasunak ez dauka ziurtatuta mailari eustea. Ligako azken neurketa etxetik kanpo jokatuko du, Getaferen aurka, eta norgehiagoka gogorra izango dela aurreikusten da, Jose Bordalesen taldeak ere asko baitu jokoan: datorren denboraldian Conference Liga jokatzeko aukera ematen duen 7. postua eskuratzea, hain justu ere.  

Osasuna 16. tokian dago, 42 punturekin, Levante (15.a) eta Elx (17.a) taldeek puntu kopuru bera dutela. Jaitsiera postuetan, berriz, Girona eta Mallorca daude, 40 eta 39 punturekin, hurrenez hurren. Hortaz, 5 talde horietako bi jaitsiko dira, Oviedo azken sailkatuarekin batera, Hypermotion Ligara.  

Alessio Lisciren taldeak Getaferen aurka irabazi edo berdindu behar du mailari eusteko. Galduz gero, baina, gainerako zelaietan gertatzen denaren zain egon beharko du. Kasu horretan, emaitza hauek behar ditu Osasunak mailari eusteko: Elxek ez du Gironan galdu behar, eta Mallorcak ez du Oviedo garaitu behar. Edo bestela, Levantek Betisen etxean galdu behar du. Horrela ere salbatuko litzateke. 

Espanyol's Kike García (C) celebrates after scoring against Osasuna during the Spanish LaLiga soccer march between CA Osasuna and RCD Espanyol, in Pamplona, Spain, 17 May 2026. EFE/ Jesus Diges
Osasunak Espanyolen aurka galdu du Sadarren (1-2), eta azken jardunaldian bermatu beharko du mailari eustea

Romerok, lehen zatian, aurretik jarri du Espanyol, Victor Muñozek berdinketa egin du atsedenaldiaren ostean, eta Kike Garciak, 53. minutuan, partidan erabakigarria izan den gola sartu du. Emaitza horrek dakar Osasunak 42 puntu dituela jarraitzen duela, alegia, hamazortzigarren postuan dabilen Gironak baino bi gehiago, eta hemeretzigarren tokian dagoen Mallorcak baino hiru gehiago.

