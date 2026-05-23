Vingegaard gailendu da Pilan, eta Italiako Giroko maglia arrosa eskuratu du
Visma-Lease a Bike taldeko txirrindulari danimarkarrak, horrenbestez, hiru etapa garaipen daramatza Giro honetan, eta, gainera, sailkapen nagusiko lider jarri da; izan ere, Afonso Eulalio, lehen tokian hamar egun eman ostean, atzean gelditu da etapako azken mendatean.
Jonas Vingegaard Visma-Lease a Bike taldeko txirrindulari danimarkarrak 2026ko Giroko 14. etapa irabazi du larunbatean, Pila lehen mailako mendatean nagusituta, eta maglia arrosa eskuratu du, sailkapen nagusiko lehen postuan jarri baita, UAEko Afonso Eulalio, orain arteko liderra, atzean geratu delako.
109. Italiako Giroko 14. etapa oso garrantzitsua izatea espero zen, eta, egia esan, ziklistek errepidean egindakoak aurreikuspenak bete ditu, txirrindularitza egun ikusgarria izan baita. Ihesaldi batek markatu du etapa: hogei bat gizonek ihes egin dute, Igor Arrieta (UAE) eta Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Enric Mas (Movistar), Aleksandr Vlasov (Red Bull) eta Wout Poels (Unibet), besteak beste. Helmugarako 40 kilometro falta zirenean, ihesaldian zihoazen gizonek bi minutu eta erdira zuten tropela; multzo handian, Jonas Vingegaarden Visma-Lease a Bike taldea erritmo bizia eta gogorra jartzen hasi da, eta Afonso Eulalio liderrak aurreneko arazoak izan ditu erritmoari eusteko.
Eguneko azken mendatea, Pila, erabakigarria izan da. Helmugara iristeko 12 kilometro falta zirenean, Igor Arrieta lasterketa buruan zihoan multzoan atzean geratzen hasi da, eta gauza bera gertatu zaio Markel Belokiri sailkapen nagusiko onenen multzoan. Azken 10 kilometroetan sartuta, Einer Rubiok erasoa jo du; atzetik, Eulalio Vingegaarden multzoan jarraitzen saiatu da, baina danimarkarraren taldekideek, Sepp Kussek esaterako, lan bikaina egin dute, eta aurkari asko jokoz kanpo gelditzen hasi dira.
Eulalio atzean utzi ostean, Jonas Vingegaarden taldeak gero eta gertuago izan du lasterketaren burua. Helmugara iristeko 4,5 kilometro falta zirenean, Vingegaardek erasoa jo du, eta inork ezin izan dio Vismako liderraren erritmoari jarraitu. 2022ko eta 2023ko Tourra irabazi zuen txirrindularia berehala iritsi da etapako behin-behineko lehen postura, eta Felix Gall, Piganzoli, Hindley eta Pellizari atzetik joan zaizkio, aldea txikitu nahian.
Jonas Vingegaard bakarka iritsi da aurreneko postuan, Blockhausen eta Corno alle Scalen egin zuen bezala, eta lider jarri da. Eulalio bigarren dago orain, 2 minutu eta 26 segundora, eta Gall dago hirugarren, 2 minutu eta 50era. Vismako txirrindulariak kolpea eman du mahai gainean beste behin, eta, proba amaitzeko astebete falta bada ere, baieztatu egin du bera dela faborito nagusia Italiako Giroa irabazteko.
14. etapako sailkapena
1 - Jonas Vingegaard (Visma) 3:53:01
2 - Felix Gall (Decathlon) + 0:49
3 - Jay Hindley (Red Bull) + 0:58
4 - Davide Piganzoli (Visma) + 1:03
5 - Giulio Pellizzari (Red Bull) d. b..
6 - Thymen Arensman (Netcompany) + 1:23
7 - Michael Storer (Tudor) + 1:35
8 - Wout Poels (Unibet) + 2:08
9 - Jan Hirt (NSN) + 2:08
10 - Egan Bernal (Netcompany) d. b.
Sailkapen nagusia
1 - Jonas Vingegaard (Visma) 56:08:41
2 - Afonso Eulalio (Bahrain) + 2:26
3 - Felix Gall (Decathlon) + 2:50
4 - Thymen Arensman (Netcompany) + 3:03
5 - Jay Hindley (Red Bull) + 3:43
6 - Giulio Pellizzari (Red Bull) + 4:22
7 - Michael Storer (Tudor) + 4:46
8 - Ben O'Connor (Jayco) + 5:22
9 - Derek Gee-West (Lidl) + 5:41
10 - Davide Piganzoli (Visma) + 6:13
Igor Arrieta (UAE) eguneko ihesaldian izan da Giroko 14. etapan. Azken 13 kilometroetan atzean geratzen hasi da, eta 23. postuan bukatu du etapa. Mendiko maillota lortzeko borrokan jarraitzen du, baina, Vingegaarden sasoia ikusita, zaila izango dela onartu du.
Igor Arrieta eguneko ihesaldian sartu da, baina helmugarako 13 kilometro falta izan direnean atzean geratzen hasi da. Markel Belokik, bere aldetik, ezin izan du faborito nagusien erritmoa jarraitu.
Jarraitu zuzenean Italiako Giroko 14. etapa, Aosta eta Pila artekoa (133 km). Mendiko etapa da, laburra, baina aurtengo ekitaldiko gogorrenetarikoa.
Txirrindularitzan beti izan dira erorikoak, baina ziklistak gero eta azkarrago joaten dira eta horrek gero eta eroriko gehiago eragiten ditu. Hori dela eta, arropa artean airbaga jartzea ikertzen ari dira.
XDS Astana taldeko txirrindulari italiarrak irabazi du 'Corsa Rosa' lasterketako 13. etapa, Alessandrian hasita 189 kilometroko ibilbidea izan duena, Ungiascako azken igoeratik bakarrik igaro ostean. Afonso Eulalio portugesak, berriz, liderraren maglia arrosari eutsi dio goi mendia iritsi aurretik.
Alberto Bettiol (Astana) italiarrak irabazi du Italiako Giroko 13. etapa, Alessandria eta Verbania artean (189 kilometro). Italiarra eguneko ihesladian sartu da eta helmugatik 14 kilometrora erasoa jo du bera bakarrik helmugara iristeko.
Lehen txirrindularitzari lotua zegoena, dopina, albiste da orain. 2007an txirrindularitza sinesgarri baten aldeko apustua egin eta orduan hasi zen gai honi buruzko informazio bilketa. Datu horiek aztertu ditu Xabier Usabiagak “Ez da Giro” saioan.
Bahrain Victorious taldeko belgikarrak erasoa jo du helmugarako 2,8 kilometrora, tropelak ez du garaiz erantzun, eta helmugan aurkeztu da esprinter nagusienekiko metro batzuetako aldearekin.
Bahrain taldeko Alec Segaertek lortu du Italiako Giroko hamabigarren etapako garaipena. Belgikarrak tropelari ziria sartuta lortu du irabaztea, hemen azken kilometroa.