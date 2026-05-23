El Barcelona derrota al Lyon y conquista su cuarta Champions

El Barcelona ha conquistado su cuarta Liga de Campeones al imponerse este sábado por 4-0 al Olympique de Lyon en la final disputada en el Ullevaal Stadion de Oslo.

Pérdidas impropias, controles demasiado largos y pases sin destino dibujaron un inicio espeso. El Barcelona era el único que, a ratos, lograba darle sentido al balón desde atrás. El Lyon, en cambio, se atascaba cuando tenía que iniciar la jugada.

El cuadro galo, sin embargo, tardó poco en enseñar su colmillo. Bacha colgó un centro preciso y Renard entró como una flecha desde atrás. Coll respondió con una parada, pero el rechace quedó suelto en el área y Heaps lo empujó a la red. Pero la estadounidense partía adelantada y el gol fue anulado.

A partir del ecuador de la primera mitad, el Lyon se adueñó del escenario y empujó al conjunto azulgrana hacia su área. Pero, en el tramo final de la primera parte Pajor remató al lateral después de una recuperación de Serrajordi, y poco después Graham culminó un contraataque con un zurdazo que se marchó desviado.

Tras el paso por vestuarios, en una acción tejida a tres toques, Pajor cruzó el balón para inaugurar el marcador (1-0).

El Barcelona elevó aún más la fuerza del golpe. De nuevo una transición rápida hasta que un centro raso de Brugts desordenó el área. Salma apareció en el segundo palo, no se precipitó, esperó a Pajor y la polaca, a placer, firmó el segundo (2-0).

Pudo abrirse el partido minutos después, pero Coll volvió a negarlo. Chawinga se plantó en el mano a mano ante la balear, que emergió de nuevo con una buena intervención.

Con la entrada de Bonmatí, el conjunto azulgrana recuperó su versión más reconocible; se adueñó del balón, bajó el ritmo del caos y fue apagando, poco a poco, las últimas resistencias del Lyon.

Paralluelo puso el broche a la final con un doblete: primero, un disparo inapelable a la escuadra (3-0); después culminó un contraataque para sellar el rotundo 4-0 definitivo.