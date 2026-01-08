Espainiako Superkopa
Real Madrilek sufritu egin du Atleticoren aurka, baina Bartzelonaren aurkako finalerako sailkatu da (1-2)

Valverdek sekulako gola sartu du falta baten jaurtiketan minutu eta 17 segundora, eta ondoren Rodrygok zurien bigarrena egin du 55. minutuan. Sorlothek aldea murriztu du. Koltxoneroek berdinket lortzeko aukerak izan dituzte, baina ez dute asmatu.

Atletico de Madrid vs Real Madrid Supercopa
Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Real Madril Espainiako Superkopako finalerako sailkatu da, Atletico Madril 1-2 gaindituta. Fede Valverdek gol bikaina egin du falta jaurtiketa batean minutu eta 17 segundora, eta Rodrygo Goesek zurien bigarrena egin du 55. minutuan.

Superkopa garaikurra lortzeko norgehiagoka erabakigarrian zuriek Bartzelona izango dute aurkari, asteazkenean 5-0 jipoitu baitzuen Athletic beste finalerdian.

Simeoneren mutilek erremate gehiago egin dituzte, baina ez dute asmatu gutxienez penaltiak behartzeko.

Fitxa teknikoa:

1 - Atletico Madril: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri (Nahuel Molina, 80. min); Giuliano, Koke (Cardoso, 60. min), Gallagher (Le Normand, 46. min), Baena (Griezmann, 60. min); Julian Alvarez eta Sorloth.

2 - Real Madril: Courtois; Valverde, Asencio (Mendy, 69. min), Rudiger (Fran García, 69. min), Carreras; Tchouameni, Camavinga (Ceballos, 87. min), Bellingham; Rodrygo (Mastantuono, 80. min), Gonzalo eta Vinicius (Arda Guler, 80. min).

Golak: 0-1, 2.m: Valverde. 0-2, 55.m: Rodrygo. 1-2, 58.m: Sorloth.

Epailea: Balear Uharteetako Mateo Busquets. Txartel horia atera dizkie Diego Simeone Atletico Madrileko entrenatzaileari eta Viniciusi (80. min).

Espainiako Superkopako finalerdietako partida jokatu dute Jeddahn (Saudi Arabia), Alinma Stadium futbol-zelaian, 55.651 ikusleren aurrean.

