Bartzelonak Athletic lotsagarri utzi du Superkopan, gainetik pasa eta bost gol sartuta (5-0)

Talde zuri-gorriak lau gol jaso ditu jada lehen zatian, blaugranen uholdea gelditu ezinik. Bigarren zatian, norgehiagoka erabakita zegoela, neurketaren erritmoak behera egin du nabarmen.

YEDA (ARABIA SAUDÍ), 07/01/2026.- Los jugadores del FC Barcelona celebran el segundo gol del equipo blaugrana durante el partido de la Supercopa de España que disputan el FC Barcelona y el Athletic Club, este miércoles en el estadio Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport, en Yeda. EFE/ Kai Forsterling
Adama, burumakur, Bartzelonaren goletako baten ospakizunean. Argazkia: EFE
author image

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Athleticek porrota jaso du Bartzelonaren aurka Saudi Arabian jokatu den Superkopako lehen finalerdian. Ernesto Valverderen taldeak ez du apenas oztoporik jarri, eta Kataluniako taldea askoz gehiago izan da. Zuri-gorriek defentsan ahultasun kezkagarria erakutsi dute.

Athleticek ez du neurketa gaizki hasi, aurkariaren area zapaldu baitu lehen minutuetan, Paredesek buruz errematatu baitu korner batean, eta haren burukada arriskutsua Eric Garciak ere buruarekin desbideratu du.

Handik gutxira, Rafinhak lehen abisua eman du, baina bere erdiraketak ez du errematatzailerik aurkitu, Unai Simon atzean utzi ostean. Atezain zuri-gorriak ez du asmatu bere irteeran.

Ondoren, Sancet saiatu da, baina bere jaurtiketa Joan Garciaren eskuetara joan da. Jarraian, Pedrik eta Ferminek Simon probatu dute, eta Murgiako atezain bi jaurtiketak aparteko arazo barik gelditu ditu.

Blaugranen setioa areagotu egin da Athleticen defentsa hauskorraren aurrean, eta gol zaparrada hasi da. Ferran Torresek markagailua ireki du area txikitik baloi bat errematatuz.

Bederatzi minutu geroago, Ferminek, Rafinharen jokaldi baten ondoren, bigarrena egin du, bigarren zutoinean bakarrik errematatuz brasildarraren erdiraketa. Hiru minutu geroago, Roonyk 3-0ekoa jarri du jaurtiketa gurutzatu baten bidez. Simon ez da batere fin ibili jokaldian.

Rafinhak lehen zatiko gol-zaparrada itxi du laugarrena eginez. Atezain zuri-gorriak ezer gutxi egin ahal izan du brasildarraren jaurtiketa bikainaren aurrean. Athleticen lehen zatiko aukera argi bakarrean, Oihan Sancetek zutoinera bidali du baloia, Berenguerren erdiraketa bikainaren ostean. Horrela bukatu da lehen zatia jadanik kanporaketa guztiz erabakita zegoela.

Bigarren zatia ez da hobeto hasi, Bartzelonak bosgarrena egin duelako Rafinharen bitartez. Golaren ondoren, espero zen bezala, norgehiagokaren erritmoak behera egin du nabarmen, Flicken taldeak azeleragailua sakatzeari utzi baitio finalean pentsatuz.

Bigarren zatian zelairatu den Unai Gomezek abagune argia izan du 75. minutuan, baina bere errematea kanpora joan da. Athleticek gol bat baino gehiago sartzeko aukerak izan ditu, baina aurkariaren ate aurrean kamuts jarraitzen du.

Ernesto Valverde tras caer 5-0 ante el Barcelona en la Supercopa de España
18:00 - 20:00
Valverdek onartu duenez, "aspaldi jokatutako partidarik txarrenetakoa da"

- Fitxa teknikoa: 

5 -  Bartzelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric, Balde (Gerard Martin, 64.m); De Jong (Marc Bernal, 64.m), Pedri (Dani Olmo, 72.m), Fermin; Roony Bardghji (Lamine Yamal, 72.m), Ferran eta Raphinha (Rashford, 64.m).

0 - Athletic: Unai Simon; Areso, Vivian, Paredes, Adama Boiro (Lekue, 57.m); Jauregizar, Rego (Selton Sanchez, 61.m); Berenguer, Ohian Sancet (Galarreta, 55.m), Robert Navarro (Unai Gomez, 55.m); eta Iñaki Williams (Guruzeta, 55.m).

Golak: 1-0, 22.m: Ferran Torres; 2-0, 30.m: Fermin; 3-0: 34.m: Roony Bardghji; 4-0, 38.m: Raphinha; 5-0, 52.m: Raphinha.

Epailea: Gaztela-Mantxako Isidro Diaz de Mera Escuderos. Ez du txartelik erakutsi.

 50.141 ikusle bildu dira Jeddako (Saudi Arabia) Alinma Stadium futbol-zelaian. 

Valverdek onartu duenez, "aspaldi jokatutako partidarik txarrenetakoa da"
Futbola Espainiako Superkopa Athletic Club Nico Williams Ernesto Valverde FC Bartzelona

