El Real Madrid sufre ante el Atlético, pero se clasifica para la final contra el Barcelona (1-2)

Los goles de Fede Valverde, al minuto y 17 segundos, y Rodrygo Goes, en el 55, han clasificado al Real Madrid para la final de la Supercopa de España del próximo domingo contra el Barcelona, tras superar por 1-2 al Atlético de Madrid, por el que marcó Alexander Sorloth al borde de la hora de partido.

Su rival en el encuentro decisivo por el título será el Barcelona, que el miércoles goleó por 5-0 al Athletic en la otra semifinal.

Los de Simeone dispusieron de más remates, pero sin el acierto necesario para, al menos, forzar los penaltis.

Ficha técnica:

1 - Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri (Nahuel Molina, m.80); Giuliano, Koke (Cardoso, m.60), Gallagher (Le Normand, m.46), Baena (Griezmann, m.60); Julián Alvarez y Sorloth.

2 - Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio (Mendy, m.69), Rüdiger (Fran García, m.69), Carreras; Tchouaméni, Camavinga (Ceballos, m.87), Bellingham; Rodrygo (Mastantuono, m.80), Gonzalo y Vinícius (Arda Güler, m.80).

Goles: 0-1, m.2: Valverde. 0-2, m.55: Rodrygo. 1-2, m.58: Sorloth.

Árbitro: Mateo Busquets (C. Balear). Amonestó a Diego Simeone (m.80), por parte del Atlético de Madrid y a Vinícius (m.80), en el Real Madrid.

Incidencias: Partido correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España disputado en Yeda (Arabia Saudí), en el Alinma Stadium ante 55 651 espectadores.