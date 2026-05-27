ITALIAKO GIROA- 17. ETAPA

Michael Valgren danimarkarrak irabazi du Andalon, Igor Arrieta berriro protagonista izan den etapan

Azkenenean Uharte Arakileko txirrindularia seigarren helmugaratu da. Hogeita hamar bat txirrindularik, tartean, Giro honetan etapa irabazi duen nafarrak eta Jhonatan Narvaez ekuadortarrak, osatu dute eguneko ihesaldia. Errepidea bustita edo heze izan dute ziklistek gaurkoan.

Michael Valgren txirrindulari daniarra helmugan. Argazkia: EFE

E. L. H. | KIROLAK EITB

Michael Valgren (EF Education) danimarkarrak irabazi du Cassano d 'Adda eta Andalo (202 km) artean jokatu den Italiako Giroko hamazazpigarren etapa. Bestalde, Jonas Vingegaard (Visma) etapa garailearen herrikideak lidergoari eutsi dio, arazorik gabe. 

Igor Arrietaren ahalegin handia, eta Michael Valgrenen erasoa eta garaipena

Igor Arrieta nafarra izan da berriro etapako protagonista, eguneko ihesaldian eta ia amaierara arte lasterketa-buruan izan baita. Azkenik, Uharte Arakilekoa seigarren helmugaratu da.

Igor Arrieta: “Bagenekien ihesaldia helmugara irits zitekeela; saiatu naiz”

Valgren azkarrena izan da eguneko ihesaldian, eta helmugatik 800 metrora ezustean erasoa jota, 4 ordu, 41 minutu eta 34 segundoko denbora egin du, 43 kilometro orduko batez bestekoa eginda. Hiru segundora helmugaratu da Andreas Leknessun norvegiarra (Uno X) eta seira Damiano Caruso italiarra (Bahrain).

Valgrenek (Osterild, 34 urte) World Tourrean bere lehen garaipena lortu du, bere zentzu taktikoari eta helmugatik 800 metrora egindako erasoari esker. Helmugako zuzengunean gozatzeko denbora eman dio Valgreni, bost urteko garaipen lehortearen ondoren askatu egin baita.

Tropela, sailkapen nagusiko gizon guztiekin, 5:15 minutura iritsi da helmugara. Honenbestez, Vingegaardek maglia arrosa mantendu du 4:04ko aldearekin Felix Gall austriarrarekiko (Decathlon) eta 4:27koarekin Thymen Arensman nederlandarrarekiko (Netcompany Ineos).

Esprintean irabazteko motelegia nintzela uste nuelako eraso egin dut 

"Pokemon hau neraman poltsikoan zortearen amuleto bezala. Esprintean irabazteko motelegia nintzela uste nuen, eta erasoa jotzea erabaki dut. Egun bitxia izan da, talde handi batekin lasterketa-buruan. Amaiera gogorra izan da. Ia jota nengoen. Etsi egin beharrak kezkatzen ninduen. Zorionez, lasterketa ez da 500 metro luzeagoa izan", azaldu du etapa irabazleak helmugan.

"Itzuli handi bateko etapa bat falta zitzaidan nire palmaresean. Merezi nuela uste dut. Pozten nau Italian lortu izanak, hemen erdietsi baititut nire arrakasta gehienak", erantsi du.

Ostegun honetan hamazortzigarren etapa jokatuko da Fai della Paganella eta Pieve di Soligo artean (171 km).

UCI World Tour Txirrindularitza Italiako Giroa Jonas Vingegaard Igor Arrieta

