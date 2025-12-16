Alavesek Sevilla hartuko du lehen mailako taldeen arteko lehia bakarrean, eta Osasunak Huescan lortu beharko du sailkapena
Babazorroek Sevilla hartuko dute Mendizorrotzan, Ligan Real Madril atakan jarri ostean. Bestalde, Osasuna Kopan aurrera egiteko ilusioarekin iritsiko da Huescara, nahiz eta Alavesen aurkako larunbateko derbiari begira egon.
Alavesek eta Sevillak elkarren indarrak neurtuko dituzte, Mendizorrotzan, asteazken honetan (21:00etan) jokatuko den Errege Kopako final-hamaseirenetako kanporaketako lehen mailako taldeen arteko norgehiagoka bakarrean. Bi taldeak antzeko dabiltza Ligan, sailkapeneko tarteko postuetan baitaude.
Babazorroek Sevilla hartuko dute etxean, igandean Real Madril atakan jarri eta neurketa sentsazio onez amaitu ondoren (1-2).
Eduardo Chacho Coudet argentinarraren taldea, zaleen babesarekin, etxean sendo azaldu da orain arte.
Getxoren eta Portugaleteren aurka Kopako aurreko kanporaketetan egin zuen bezala, entrenatzaile argentinarrak hamaikakoa aldatuko du, nahiz eta lehen mailako talde baten aurka jokatu. Hala ere, hasierako jokalari gehienek ligako partidetan jokatu ohi dute.
Hasierako hamaikako posibleak:
Alaves: Raul Fernandez; Egoitz, Moussa, Protesoni, Yusi; Guridi, Guevara; Aleña, Vicente; Toni eta Mariano.
Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrin, Oso; Juanlu, Peque, Agoume, Alfon; eta Isaac Romero.
Epailea: Miguel Sesma Espinosa errioxarra.
Futbol-zelaia: Mendizorrotza.
Ordua: 21:00.
Bestalde, Osasunak sailkapena bilatuko du asteazken honetan (19:00etan) El Alcorazen futbol-zelaian jokatuko duen neurketan, Huescaren aurkako partidan, txapelketako final-zortzirenetara sailkatzeko helburuarekin.
Norgehiagokak ikusmin handia piztu du Huescako hiriburuan. Etxeko zaleek itxaropenez ekingo diote hitzorduari, talde gorritxoa gainditu ahal izateko.
Era berean, Osasuna Kopan aurrera egiteko ilusioarekin iritsiko da Huescara, baina Ligari begira ere egongo da, jaitsiera postuetatik gertu baitaude, eta larunbatean Alavesen aurka jokatuko duten derbian, urtea irribarrez ixtea espero dute.
Horrela, Alessio Lisci Osasunaren entrenatzaileak adierazi duenez, "helburua sailkapena lortzen saiatzea bada ere", asteko lehentasuna Alavesen aurkako ligako norgehiagoka da, "garrantzitsuegia" dela esan du eta. Bestalde, Jon Perez Bolo SD Huescaren entrenatzaile bizkaitarrak "ilusioz beteriko partida" bezala definitu du Kopako neurketa.
Hasierako hamaikako posibleak:
Huesca: Dani Martin; Abad, Arribas, Pulido edo Carrillo, Ro; Alvarez, Rico, Kortajarena; Luna, Liberto eta Enol.
Osasuna: Aitor Fernandez; Arguibide, Osambela, Herrando, Juan Cruz; Moi Gomez, Iker Muñoz; Barja, Arroyo, Becker; eta Raul Garcia de Haro.
Epailea: Victor Garcia Verdura kataluniarra.
Futbol-zelaia: El Alcoraz.
Ordua: 19:00.
