Alessio Lisci, Kopako Huesca-Osasuna kanporaketaz: “Alavesen aurkako partida ere izango dugu kontuan”

Errege Kopa
Errege Kopako final hamaseirenetan, Osasunak Huescaren kontra jokatuko du, Alcorazen, asteazkenean. Alessio Lisci Nafarroako taldeko entrenatzaileak onartu du larunbatean izango den Osasuna-Alaves derbiak eragina izango duela hamaikakoan, baina zehaztu ere zehaztu du: “Aterako dugun taldeak aurrera egiteko ahalmen osoa izango du”.

