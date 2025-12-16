Alessio Lisci, Kopako Huesca-Osasuna kanporaketaz: “Alavesen aurkako partida ere izango dugu kontuan”
Errege Kopako final hamaseirenetan, Osasunak Huescaren kontra jokatuko du, Alcorazen, asteazkenean. Alessio Lisci Nafarroako taldeko entrenatzaileak onartu du larunbatean izango den Osasuna-Alaves derbiak eragina izango duela hamaikakoan, baina zehaztu ere zehaztu du: “Aterako dugun taldeak aurrera egiteko ahalmen osoa izango du”.
Zure interesekoa izan daiteke
“Merkatura joateko dirua daukagu”, ohartarazi du Braulio Vazquezek
Taldea neguko merkatuan berrindartzeko lanean ari dela baieztatu du Osasunako kirol zuzendariak, hala ere, gaur egungo merkatuaren konplexutasuna onartu du.
Lisci: "Tokatzen zen partida egin dugu; taldeak partida bikaina egin du, eskatu diedan ia guztia egin dute"
Osasunak 2-0 galdu du Bartzelonaren aurka Spotify Camp Noun. Partidaren ondoren, Alessio Liscik adierazi du taldea ondo aritu dela, akats batzuk tarteko, baina eskatutakoa bete dutela.
Osasunaren harresiak ez dio Bartzelonaren erasoari eutsi (2-0)
Gorritxoek dena eman dute defentsan euren areara etengabe hurbildu den talde baten aurka, Raphinhak garaipenaren bi golak sartu dituen arte.
Lisci: "Dena gerta daiteke futbolean, eta Bartzelonaren aurka saiatuko gara"
Osasuna taldeko entrenatzaileak larunbatean Bartzelonaren aurka EA Sports ligako 16. jardunaldian jokatuko duen partidaz hitz egin du.
Boyomok, Lucas Torrok, Aimar Orozek eta Arguibidek Bartzelonaren aurka jokatu ahalko dute, larunbatean
Osasunako lau jokalariek arazo fisikoak zituztela amaitu zuten Levanteren aurkako partida, aurreko astelehenean, baina Alessio Liscirendako eskuragarri egonen dira, Camp Noun jokatuko den partidan.
Iñigo Argibide: ''Amets bat izan da titularra izatea, eta gainera, irabazi dugu''
Iñigo Argibide Osasunako jokalaria pozik agertu da Levanteri irabazi ostean. Titular izatea amets bat izan dela berretsi du, berriz errepikatzea espero duela esateaz gain.
Osasunak garaipen sendoa lortu du Levanteren aurka, Sadarren (2-0)
Talde gorritxoak partida tinkoa sinatu du mailari eusteko lehia zuzenean, eta Levante are ukituago utzi du.
Osasunak Alykall Doumbia harrobiko aurrelari azkarrari kontratua 2029ra arte berritu dio
Gainera, talde gorritxoak 2031ra arte luzatu ahal izango du lotura profesionala. Jokalariaren etete-klausula 20 milioikoa izango da, eta 40 milioira igoko da lehen taldeko kide bada.
Valentin Rosierrek bere taldekideekin entrenatu du, Taxoaren
Osasunako jokalariak taldearekin entrenatu ahal izan du, hilabete eta erdi baino gehiago lesionatuta eman ondoren; horrela, hurrengo astelehenean berragertu ahalko litzateke, Levanteren aurkako partiduan.