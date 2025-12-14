EA Sports Liga
Alavesek galdu egin du Real Madrilen aurka (1-2)

Mbappek lehen gola sartu eta Carlos Vicentek partida berdindu du, baina Rodrygoren golak garaipena eman die madrildarrei.
VITORIA (ÁLAVA), 14/12/2025.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (d) celebra su gol, primero del equipo blanco, durante el partido de la jornada 16 de LaLiga que Deportivo Alavés y Real Madrid disputan este domingo en el estadio de Mendizorrotza. EFE/Adrián Ruiz de Hierro
Mbappe bere gola ospatzen. Argazkia: EFE
I. G. A. | EITB

Alavesek 1-2 galdu du Real Madrilen aurka igande honetan Mendizorrotzan jokatu duen EA Sports Ligako 16. jardunaldiko partida.

Madrileko taldea nagusitasunez hasi da neurketako lehen minutuetan. Mbappe eta Bellingham etengabeko amesgaiztoa izan dira bere atea kosta ahala kosta defendatzea egokitu zaion Alavesentzat.

24 minutura iritsi da Mbapperen gola, urrunetik jaurtitako eskuinkada batekin, eta Siverak ezin izan du ezer egin (0-1).

Geroago, Bellinghamek bisitarien bigarren gola sartu du, baina epaileak baliorik gabe utzi du jokoz kanpokoagatik.

Hala ere, gola ondo etorri zaie babazorroei, esnatzeko eta makinak martxan jartzeko. Victor Parada izan da etxekoen aldetik aukera bat izan duen lehena, eta Courtoisek aurpegiarekin urrundu du Ibañezen jaurtiketa ia lerroan bertan.

Bigarren zatia hasi eta berehala, Siverak taldea salbatu du, Viniciusen jaurtiketari erantzun bikaina emanez. Pixkanaka, jabetza eta jokoa berdinduz joan dira.

Orduan, 70. minutuan, Carlos Vicentek, sartu berritan, pasea jaso du bere zelaitik eta Courtoisen aurrean jarri da partida berdintzeko. Hasieran, epaileak jokoz kanpo zegoela esan du, baina VARean berrikusi ondoren, gola baliozkotu du (1-1).

Baina pozak gutxi iraun dio talde gasteiztarrari. Real Madrilek erasora jo du berriro, eta Rodrygok aurretik jarri ditu berriz bisitariak, Viniciusen pase ona jasota (1-2).

Alaves amaierara arte saiatu da borrokatzen, baina aurkariaren beste gol bat gertuago egon da beraiena baino.

