El Alavés se mide al Sevilla en el único cruce entre primeras y Osasuna busca la clasificación en Huesca
El conjunto albiazul espera al cuadro hispalense después de poner contra las cuerdas en su feudo al Real Madrid. Por su parte, Osasuna llega a Huesca con la ilusión de avanzar en la Copa, aunque con la mirada puesta en el derbi ante el Alavés del sábado.
El Deportivo Alavés y el Sevilla medirán fuerzas en Mendizorrotza en el único cruce de Primera División de la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que se disputa este miércoles (21:00 horas), al que ambos equipos llegan con una situación similar en LaLiga, ubicados en puestos intermedios en la tabla.
El conjunto albiazul espera al cuadro hispalense después de poner contra las cuerdas en su feudo al Real Madrid y acabar con buenas sensaciones a pesar de la derrota (1-2).
Los del argentino Eduardo Chacho Coudet han demostrado durante la temporada que ganan enteros cuando juegan de locales y reciben el apoyo de su público.
Como hizo ante Getxo y Portugalete en rondas previas de la Copa, el técnico argentino variará a su once a pesar de jugar ante un equipo de la máxima categoría, si bien el grueso de los jugadores que aparezcan de salida es habitual durante los partidos ligueros.
- Alineaciones probables:
Alavés: Raúl Fernández; Egoitz, Moussa, Protesoni, Yusi; Guridi, Guevara; Aleñá, Vicente; Toni y Mariano.
Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrín, Oso; Juanlu, Peque, Agoumé, Alfon; e Isaac Romero.
Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (Comité riojano).
Estadio: Mendizorrotza.
Hora: 21:00.
Por su parte, Osasuna buscará este miércoles (19:00 horas) la clasificación en El Alcoraz en su enfrentamiento, a partido único, ante el Huesca, con el objetivo de alcanzar los octavos de final de la competición.
El encuentro ha despertado una notable expectación en la capital oscense, donde la afición local afronta la cita con ilusión y esperanza de poder superar al conjunto rojillo, al que ya se midió en la pretemporada, con victoria azulgrana.
Osasuna llega a Huesca con la ilusión de avanzar en la Copa, aunque con la mirada puesta también en LaLiga, donde están al borde de los puestos de descenso, y en el derbi ante el Alavés del sábado con el que esperan cerrar el año con una sonrisa.
Así, el entrenador de Osasuna, Alessio Lisci ha señalado que, aunque "el objetivo es intentar pasar de ronda", la prioridad de la semana es el partido de Liga contra el Alavés, calificándolo como "demasiado importante". Por su parte, el entrenador de la SD Huesca, el vizcaíno Jon Pérez Bolo, ha definido como “un partido ilusionante” el encuentro de Copa.
- Alineaciones probables:
Huesca: Dani Martín; Abad, Arribas, Pulido o Carrillo, Ro; Alvarez, Rico, Kortajarena; Luna, Liberto y Enol.
Osasuna: Aitor Fernández; Arguibide, Osambela, Herrando, Juan Cruz; Moi Gómez, Iker Muñoz; Barja, Arroyo, Becker; y Raúl García de Haro.
Árbitro: Víctor García Verdura (Comité Catalán)
Estadio: El Alcoraz.
Hora: 19:00.
