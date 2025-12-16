Coudet: "Sevilla talde ona da, oso talde fisikoa; partida gogorra izango da"
"Talde bezala hazten jarraitu behar dugu", adierazi du entrenatzaile babazorroak Sevillaren aurka Mendizorrotzan jokatu behar duten partidaren aurreko prentsaurrekoan. "Sentsazio gehiago eta hobeak ditugu, puntuak baino", gaineratu du Coudetek talde gasteiztarraren ibilbideari buruz. "Aurrekoan galtzea tokatu zitzaigun, baina neurketa bikaina jokatu genuen", gogorarazi du.
Alavesek galdu egin du Real Madrilen aurka (1-2)
Mbappek lehen gola sartu eta Carlos Vicentek partida berdindu du, baina Rodrygoren golak garaipena eman dio talde zuriari.
Carlos Vicente: "Partidua irabaztekotan egon garela uste dut"
Alaveseko jokalariak EA Sports Ligako 16. jardunaldian Real Madrilen aurka jasotako porrotaz (1-2) hitz egin du. Taldeak azken unera arte borrokatu duela azpimarratu du, eta bere golaren ostean Mendizorrotzan partida irabazteko aukerak izan dituztela adierazi du.
Chacho Coudet: "Ez diot aurkariaren dinamikari erreparatzen, geureari begiratzen diot"
Babazorroek Real Madril hartuko dute igande honetan Mendizorrotzan, eta talde zuria bolada gorabeheratsu baten ostean helduko da Gasteizera. Prentsaurrekoan galdera asko izan dira Xabi Alonsok zuzentzen duen taldearen egoeraren inguruan, baina Chacho Coudetek bere taldean zentratu nahi izan du.
Jon Pacheco: ''Hiru puntu hauek oso garrantzitsuak dira etorkizunari begira''
Alavesek 1-0 garaitu du Reala Mendizorrotzan jokatu duten euskal derbian. Partidaren amaieran, Jon Pacheco atzelari nafarrak esan du partida berezia izan dela, aurrenekoz izan baitu Reala aurkari.
Victor Parada: ''Denboraldia markatu ahal duten partidetakoa zen; hiru puntuak atera behar genituen''
Alavesek 1-0 garaitu du Reala Mendizorrotzan jokatu duten euskal derbian. Partidaren amaieran, Victor Paradak bere taldearen garaipena nabarmendu du.
Eduardo Coudet: "Irabazteko beharra dugu"
Alavesek Ligako hiru porroten bolada txarra eteteko asmoz ekingo dio biharko hitzorduari. "Irabazteko beharra dugu. Erakutsitako maila onagatik bost puntu gehiago izatea mereziko genuke ", adierazi du Chacho Coudetek partidaren aurreko prentsaurrekoan.
''Amets askorekin etorri nintzen; nigan izan duten konfiantza bueltatu behar diet''
Nahuel Tenagliak kontratua berritu du Alavesekin 2029ra arte. Argentinarra oso eskertuta agertu da klubarekin, maitatua eta baloratua sentitzen dela adierazi du. (Bideoa gazteleraz)
Nahuel Tenagliak Alavesen jarraituko du datozen hiru denboraldietan
Tenaglia jokalari argentinarrak 130 norgehiagoka jokatu ditu, 2022ko otsailean Gasteizera iritsi zenez gero.
La Florida futbol-zelaian jokatutako Portugalete-Alaves (0-3) Errege Kopako partidaren laburpena
Alavesek Errege Kopako final-hamaseirenetako kanporaketarako txartela lortu du. Portugaletek, harmailak bete dituzten etxeko zaleen bultzadarekin, gasteiztarrei aurre egin die, baina ez da nahikoa izan. Eduardo Coudet entrenatzaile argentinarrak urte bat bete du gaur arabarren aulkian.