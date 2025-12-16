Errege Kopa
Coudet: "Sevilla talde ona da, oso talde fisikoa; partida gogorra izango da"

Eduardo 'Chacho' Coudet, Alaveseko entrenatzailea. Irudia: EITB

"Talde bezala hazten jarraitu behar dugu", adierazi du entrenatzaile babazorroak Sevillaren aurka Mendizorrotzan jokatu behar duten partidaren aurreko prentsaurrekoan. "Sentsazio gehiago eta hobeak ditugu, puntuak baino", gaineratu du Coudetek talde gasteiztarraren ibilbideari buruz. "Aurrekoan galtzea tokatu zitzaigun, baina neurketa bikaina jokatu genuen", gogorarazi du.

