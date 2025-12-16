Ansotegiren Real berriak Eldenseri egingo dio bisita eta Eibarrek Elx hartuko du Ipuruan
Talde txuri-urdina emaitza krisian murgilduta iritsiko Eldara, eta Jon Ansotegik Sergio Franciscoren tokia hartu berritan. Bestalde, armaginek, jaitsiera postuetan, bi partida erabakigarri jokatuko dituzte aste honetan etxean.
Emaitza krisian murgilduta dagoen Realak Eldenseri egingo dio gaur bisita Errege Kopako final-hamaseirenetako kanporaketan, talde donostiarraren aulkian aldaketa izan ostean.
Sergio Francisco talde txuri-urdinak Liga txapelketan izan duen bolada txarragatik kargutik kendu berri dute, eta Jon Ansotegi jarri dute behin-behinean haren ordez. Aulkiko aldaketak partida bakarrera jokatuko den kanporaketaren inguruabarrak aldatu ditu. Hala ere, Eldensek ezustekoa ematearekin amets egingo du.
Reala Ligako emaitza krisian murgilduta iritsiko da Eldara, eta Jon Ansotegi Sergio Francisco txuri-urdinen entrenatzaile ohiaren ordezkoa izango da, azken hilabeteetan behea jo duen taldeari buelta ematen jakin ez duelako.
Bitartean, Realeko zuzendaritzak entrenatzaileen merkatua arakatzen jarraitzen du 2026. urtea prestatzaile berri batekin hasteko helburuarekin, Alacanteko taldearen aurrean txapelketako final-zortzirenetan sartzeko arazo handirik ez izateko itxaropenarekin.
Jon Ansotegik ezin izango ditu erabili Oyarzabal, Yangel Herrera, Oskarsson, Barrenetxea eta Ruperez lesionatuak, eta Sadiq zalantza da aduktorean min hartu duelako. Hutsune horiek betetzeko, Ansotegik baieztatu du Astiazaran eta Mariezkurrena harrobiko jokalariak eramango dituela.
- Balizko hasierako hamaikakoak
Eldense: Pablo Valencia, Alex Serradell, Arnau Gaixas, David Ruiz, Ibarrondo, Guille Macho, Borja Calvo, Ruben Quintanilla, Hamza Bellari, Rafa Nuñez eta Dioni Villalba.
Reala: Marrero; Aramburu, Elustondo, Caleta-Car, Aihen; Turrientes, Marin, Sucic; Zakharyan, Goti eta Karrikaburu.
Epailea: Francisco Jose Hernandez Maeso (Extremadura).
Futbol-zelaia: Eldako Nuevo Pepico Amat.
Ordua: 21:00.
Bestalde, Eibarrek bi partida erabakigarri jokatuko ditu aste honetan Ipuruan, lehenengoa, astearte honetan, Errege Kopako final-hamaseirenei dagokiena. Beñat San Joseren taldeak Elx Lehen Mailako taldea hartuko du. Eder Sarabiak zuzendutako taldeak gabezia handiak erakutsi ditu etxetik kanpo ligan, azken bostetan porrot egin baitu.
Hala ere, armaginen helburu nagusia Bigarren Mailako Ligako jaitsiera postuetatik lehenbailehen ateratzea da. Orain arte Eibarrek Naxara eta Pontevedra taldeak Kopatik kanpo utzi ditu txapelketako ibilbidean.
- Balizko hasierako hamaikakoak:
Eibar: Lopez, Alvaro Rodriguez, Arambarri, Nolaskoain, Buta, Olaetxea, Sergio Álvare, Magunazelaia, Guruzeta, Toni Villa eta Marton.
Elx: Dituro; Chust; Diaby, Petrot; Josan, John Chetauya, Redondo, Mendoza, Yago de Santiago; Adam eta Alvaro Rodriguez.
Epailea: Alejandro Quintero (Andaluzia)
Futbol-zelaia: Ipurua.
Ordua: 19:00.
