Jon Ansotegi: "Lehen helburua biharko partida irabaztea da"

Jon Ansotegi, prentsaurrekoan
Jon Ansotegi gogotsu agertu da Realeko lehen taldeko entrenatzaile gisa duen erronkarekin. Lehen erronka bihar, asteartez, Eldenseren kontrako Errege Kopako partida irabaztea dela esan du. 

