Jon Ansotegi: "Lehen helburua biharko partida irabaztea da"
Jon Ansotegi gogotsu agertu da Realeko lehen taldeko entrenatzaile gisa duen erronkarekin. Lehen erronka bihar, asteartez, Eldenseren kontrako Errege Kopako partida irabaztea dela esan du.
Txuri-urdinen erakustaldia Zubietan Deportivoren aurka (3-0)
Realak 3-0 irabazi dio Deportivori Zubietan jokatu den F Moeve Ligako 14. jardunaldiko partida. Txuri-urdinak nagusi izan dira hasieratik, jokoan zein aukeretan. Lucia Pardoren, Emma Ramirezen eta Klara Cahynovaren golek, etxeko taldearen nagusitasuna islatzeaz gain, 3 puntuak etxean geratzea ekarri dute.
Realak Sergio Francisco kargutik kendu du, eta, behin-behinean, Ansotegik ordezkatuko du
Irungo entrenatzailearen agindupean, Realak 4 garaipen, 4 berdinketa eta 8 porrot izan ditu, eta sailkapeneko 15. postuan dago, 16 punturekin, jaitsieratik puntu batera.
Sanse jaitsieratik atera da Deportivo jipoituta (0-3)
Etxetik kanpo lortutako lehen garaipenean, talde txuri-urdinak partida osoa jokatu du azken postuetatik ateratzeko.
Igor Zubeldia: "Taldea lotsagarri egon da"
Realak 1-2 galdu du Gironaren aurka ostiral honetan Anoetan jokatu den EA Sports Ligako 16. jardunaldiko partidan. Partidaren amaieran, Igor Zubeldia kritiko azaldu da, gogoeta egitea, erantzukizuna hartzea eta aurrera egitea tokatzen dela esan du.
Tsygankovek Realaren lehen zati ona baliogabetu du (1-2)
Ukrainako futbolariaren bi golek Guedesen gola eta txuri-urdinen lehen zati ona zapuztu dituzte.
Sergio Francisco: "Beharra sentitzen dut taldea lehen minututik joateko partidaren bila"
Realak Girona hartuko du, Anoetan, ostiralean, 21:00etan, EA Sports Ligako hamaseigarren jardunaldian. Aurreko egunean, Sergio Francisco talde txuri-urdineko entrenatzaileak neurketaren gainean zer espero duen izan du hizpide.
Andreia Jacintok onartu du taldeak "triste" bukatu zuela Real Madrilen aurkako partida, punturik lortu ez zuelako
Erdilari portugaldarrak Real Madrilen aurkako porrota; Bartzelonaren kontrako garaipena; donostiarrek Ligan eta Kopan izango duten hurrengo aurkaria, Deportivo; taldearen dinamika; entrenatzaile txuri-urdinaren ezaugarriak; aurreko denboraldia eta Donostiako egonaldia aztertu ditu.
Jokin Aperribay: "Bilakaera, exijentzia eta konfiantza; horiek dira hitz gakoak, emaitza onak lortzeko"
Realeko Akziodunen Batzar Nagusia amaituta, Realeko presidenteak EITBrekin hitz egin du. Aperribayk nabarmendu du nola, “kudeaketa erraza ez bada ere”, Gipuzkoako kluba, “azken urteotan, emaitza ekonomiko onak lortzen ari den”.
Realak 160 milioi euroko aurrekontua onartu du 2025-2026 denboraldirako
Zenbateko errekorra da hori. Realak, 2024-2025eko ekitaldian, 16,9 milioiko superabita izan zuen, eta aurreikuspena da 2025-2026koan beste 17,8 milioi irabaztea.