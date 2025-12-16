La Real Sociedad en crisis visita al Eldense en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey tras el cambio en el banquillo en el conjunto donostiarra.

El estreno de Jon Ansotegi como entrenador de la Real Sociedad en sustitución de Sergio Francisco, destituido por la mala racha de resultados del equipo realista en competición liguera, cambia una eliminatoria a partido único en la que el Eldense sueña con dar la campanada.

La Real Sociedad aterriza en Elda sumergida en una crisis de resultados en La Liga y con Jon Ansotegi como reemplazo interino del ya exentrenador txuriurdin Sergio Francisco, que no supo darle la vuelta a un vestuario hundido desde hace meses.

La directiva sigue rastreando el mercado de entrenadores con el objetivo de arrancar el 2026 con un nuevo técnico para una primera plantilla realista que confía en que el compromiso copero ante el cuadro alicantino sea sólo un trámite para colarse en los octavos de final del torneo.

Jon Ansotegi no podrá contar con los lesionados Oyarzabal, Yangel Herrera, Óskarsson, Barrenetxea y Rupérez, mientras que Sadiq es duda por unas molestias en el aductor. Para compensar estas ausencias, Ansotegi ha confirmado que este lunes entrenarán los potrillos Astiazarán y Mariezkurrena.

- Alineaciones probables

Eldense: Pablo Valencia, Álex Serradell, Arnau Gaixas, David Ruiz, Ibarrondo, Guille Macho, Borja Calvo, Rubén Quintanilla, Hamzá Bellari, Rafa Núñez y Dioni Villalba.

Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Elustondo, Caleta-Car, Aihen; Turrientes, Marín, Sucic; Zakharyan, Goti y Karrikaburu.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité Extremeño).

Estadio: Nuevo Pepico Amat de Elda.

Hora: 21:00.

Por su parte, el Eibar afronta esta semana dos partidos decisivos en Ipurua, el primero de ellos, este martes, correspondiente a los dieciseisavos de la Copa del Rey, en el que el equipo de Beñat San José recibe a un Primera como el Elche, que en LaLiga EA Sports tiene su gran déficit en sus salidas con cinco derrotas en sus cinco últimos desplazamientos.

El objetivo principal de los armeros, que han eliminado en las rondas previas al Náxara y al Pontevedra, no obstante, es salir cuanto antes de los puestos de descenso de la Liga de Segunda en los que llevan inmersos ya tres jornadas consecutivas.

- Alineaciones probables:

Eibar: López, Álvaro Rodríguez, Arambarri, Nolaskoain, Buta, Olaetxea, Sergio Álvare, Magunazelaia, Guruzeta, Toni Villa y Martón.

Elche: Dituro; Chust; Diaby, Pétrot; Josan, John Chetauya, Redondo, Mendoza, Yago de Santiago; Adam y Álvaro Rodríguez.

Arbitraje: Alejandro Quintero (Comité Andaluz)

Estadio: Ipurua (Eibar).

Hora: 19:00 horas.