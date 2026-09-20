Del Alamoren gol batek garaipena eman dio Eibarri, Athleticen aurkako derbian (1-0)
Burukada bikain batez, Angeles del Alamok erabaki du Ipuruan jokatutako partida, 57. minutuan. Azken minutuetan, talde zuri-gorriak estutu egin du, berdinketaren bila, baina armaginek garaipenari eutsi diote.
Eibarrek Athletic garaitu du, 1-0, 2026-2027 denboraldiko F Moeve Ligako laugarren jardunaldiko euskal derbian, Ipuruan, igande arratsaldean. Angeles del Alamok sartu du Eibarri garaipena eman dion gola, 57. minutuan, burukada bikain baten bidez. Horrenbestez, behin-behinean, Eibar sailkapeneko seigarren postuan dago, zazpi puntu bilduta, eta Athletic laugarren tokian dago, puntu kopuru berarekin (7), golen arteko alde hobea baitu.
Lehen zatian, Eibar eta Athletic oso parean ibili dira derbian. Eibar eta Athletic indar handiz aritu dira, baina jokoa ez da ikusgarria izan, eta gol aukera gutxi izan dira lehen 45 minutuetan. Eibarrek izan du, Athleticek baino gehiago, zelai erdiaren kontrola, baina armaginak ezin izan dira argi iritsi Eunate Astralagaren atera; hala, markagailuan agertzen zen 0-0ekoak ondo laburbiltzen zuen Ipuruako berdegunean ikusitakoa.
Bigarren zatian, 57. minutuan, Eibarrek 1-0ekoa sartu du. Angeles del Alamok egin du, burukada eder baten bidez, korner batean; baloia Athleticen ateko txokotik sartu da.
Maite Valerok, 70. minutuan, beste korner batean, oso gutxigatik ez du markagailua parekatu. Victor Martinen jokalariek aurrera egin dute, Anna Wellmannen atearen bila. Hala ere, Eibarrek, 78. minutuan, oso gertu izan du bigarren gola, kontraeraso batean; izan ere, Nerea Sanchezek zutoinera errematatu du. Epaileak berrikusi egin du jokaldia, baina ez du penaltirik ikusi, Sanchezek jaurti aurreko lehian.
Wellmannek kornerrera desbideratu du Clara Pinedoren burukada on bat. Athleticek asko estutu du derbiko azken minutuetan; bi kornerretan, Eibarko atzelariek bi aldiz atera behar izan dute baloia ia-ia atepetik, barrura zihoala. Azkenean, baina, Iñaki Goikoetxeak zuzentzen duen taldeak erdietsi du garaipena, denboraldiko aurreneko derbian.