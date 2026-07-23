FUTBOLA UTZI DU

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Ane Etxezarreta: “Momenturik onena Granadako Erregina Kopako finala izan da"

Iragarkia
Ane Etxezarreta
18:00 - 20:00
Ane Etxezarreta, Beasain, Oiartzun, Reala eta Eibarreko jokalari ohia.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ane Etxezarretak futbola utziko duela iragarri du. Beasain, Oiartzun, Reala eta Eibarretik igaro ondoren, bere kirol ibilbidean bizitakoa partekatu du. Hartu duen erabakiaz konbentzituta dago eta momentu onean hartu duela uste du. Bere momenturik zoriontsuena zen den argi du baita ere.

Futbola SD Eibar Real Sociedad Moeve F Liga

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