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Eibar eta Athletic gogotsu, denboraldiko lehen derbiaren atarian

Iragarkia
Eibar-Athletic derbia
18:00 - 20:00
Derbia Ipuruan jokatuko dute, igande arratsaldean
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Eibarrek eta Athleticek F Ligako denboraldiko lehen derbia jokatuko dute igande honetan Ipuruan. Bi taldeak oso gogotsu daude neurketa berezi honen aurrean. Iñaki Goikoetxea Eibarko entrenatzailearen eta Maddi Torre Athleticeko jokalariaren iritziak bildu ditugu bideo honetan.

Futbola SD Eibar Athletic Club Moeve F Liga Euskal Derbia

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