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Eibar eta Athletic gogotsu, denboraldiko lehen derbiaren atarian
Eibarrek eta Athleticek F Ligako denboraldiko lehen derbia jokatuko dute igande honetan Ipuruan. Bi taldeak oso gogotsu daude neurketa berezi honen aurrean. Iñaki Goikoetxea Eibarko entrenatzailearen eta Maddi Torre Athleticeko jokalariaren iritziak bildu ditugu bideo honetan.
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