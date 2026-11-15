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Sigue en directo la retransmisión del derbi Real Sociedad vs. Athletic correspondiente a la 11ª jornada de la Liga F Moeve.

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