Espainiako Federazioak azaldu du Aramburuk baloia ukitu egin zuela, eta San Mameseko derbiko penaltia “okerra” izan zitekeela
“Connected Ball” izeneko baloiaren ardura duen enpresaren txostenaren arabera, Realeko jokalariak “baloia ukitu” zuela, eta penaltia adierazteko erabakia “okerra” izan zitekeela.
Espainiako Futbol Federazioak azaldu du, astelehenean, nola, kontuan izanik Kinexon enpresak, alegia, “Connected Ball” izeneko baloiaren garapenaren ardura duen enpresak egindako txostenaren ondorioen arabera, Jon Mikel Aramburuk “baloia ukitu” zuen, eta, hala, San Mamesen Athleticek eta Realak jokatutako derbian adierazitako penaltia adieraztea erabaki “okerra” izan zitekeen. Penalti horrek 2-1eko gola izan zen partidan, eta horixe izan zen azken emaitza.
Epaileen Batzorde Teknikoak ohar ofizial batean azaldu duenez, akatsa gertatu zen desfase txikia izan zelako baloiaren seinalearen eta bideoz egindako arbitrajearen artean; fotograma bateko edo bi fotogramako desfasea, hain zuzen ete. Horrek eragin zuen VOR aretoan zeuden epaileek Aramburuk, Nico Williams lurrera joan aurretik, ez zuela baloia ukitu, eta, ondorioz, Athleticen bigarren gola ekarri zuen penaltia balioztatu egin zuten.
Akats teknologikoa onartu arren, Batzordeak babestu egin du bideoz egindako arbitrajearen arduradunaren jokabidea. Jokaldia berrikusi zutenean, informazioak erakusten zuen aurrelari zuri-gorriak soilik eman ziola baloiari, eta, hortaz, hartutako erabakia “zuzena” zen, kontuan izanik epaileak une horretan zer froga tekniko zituen eskura.