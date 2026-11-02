La RFEF explica que Aramburu “sí habría tocado el balón, pudiendo no ser correcto" el penalti del derbi de San Mamés

La Real Federación Española de Fútbol ha explicado, este lunes, que, según las conclusiones del informe de Kinexon, empresa responsable del desarrollo del “Connected Ball”, el jugador de la Real Sociedad Jon Mikel Aramburu "sí habría tocado en último lugar el balón, pudiendo no ser correcta la decisión de señalar penalti" sobre el atacante del Athletic Nico Williams; ese penalti significó el 2-1, que fue el resultado final en el derbi Athletic-Real Sociedad.

Según ha explicado el Comité Técnico de Árbitros a través de un comunicado oficial, el fallo se originó en un ligero desfase de entre uno y dos fotogramas entre la señal del esférico y el vídeo del videoarbitraje. Esta anomalía técnica hizo creer a los colegiados de la sala VOR que el jugador visitante no había tocado el balón en la acción defensiva previa al derribo, validando así la pena máxima que supuso el segundo gol del Athletic.

A pesar de constatar el fallo tecnológico que alteró la decisión final sobre el terreno de juego, el ente federativo ha defendido la actuación del colegiado responsable del videoarbitraje. En el momento de la revisión, la información que mostraba el sistema indicaba que solo el atacante rojiblanco había contactado con el cuero, por lo que la resolución adoptada ha sido calificada como "correcta", atendiendo exclusivamente a las evidencias de las que disponía el árbitro en ese preciso instante.