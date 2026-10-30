ATHLETIC VS REALA

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Matarazzo, igandeko derbiaren atarian: “Gure mailarik onena eman behar dugu, irabazi nahi badugu”

Iragarkia
MATARAZZO ANTE EL DERBI
18:00 - 20:00

Pellegrino Matarazzo. Argazkia: EITB

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Azken eguneratzea

Realeko entrenatzaileak igandeko derbia du jada buruan. Garaipena lortzeko, jokoaren alderdi guztietan taldeak bere mailarik onena eman beharko duela esan du Matarazzok. Txuri-urdinak lau garaipen jarraian lortuta iritsiko dira hitzordura, sailkapeneko bosgarren postuan. Zakharyan ez da zelairatuko orkatila bihurritu baitzuen ostegunean.

Futbola Real Sociedad Athletic Club EA Sports Liga Euskal Derbia

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