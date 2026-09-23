Valentziak Javier Aguirre fitxatu du, entrenatzaile gisa
Mexikarrak, 67 urtekoa bera, 2026-2027 denboraldiaren amaierara arte sinatu du; hori bai, bere klub berriak aukera izango du kontratua beste urtebetez luzatzeko. El Vasco Aguirre Osasunan aritu zen, jokalari eta entrenatzaile lanetan; orain, zazpi partidatan lau puntu lortu dituen eta sailkapeneko hemeretzigarren postuan dabilen talde batean arituko da.
Valentziak Javier Aguirre fitxatu du, entrenatzaile gisa, klub horrek berak asteazkenean iragarri duenez. Mexikarrak, 67 urtekoa bera, 2026-2027 denboraldiaren amaierara arte sinatu du; hori bai, bere klub berriak aukera izango du kontratua beste urtebetez luzatzeko. El Vasco Aguirre Osasunan aritu zen, jokalari eta entrenatzaile lanetan; orain, zazpi partidatan lau puntu lortu dituen eta sailkapeneko hemeretzigarren postuan dabilen taldean arituko da.
Osasuna ez ezik, Aguirrek talde hauek ere zuzendu ditu Ligan: Atletico Madril, Zaragoza, Espanyol, Leganes eta Mallorca. Bera entrenatzaile zebilela, Osasunak 2004-2005 denboraldiko Errege Kopako finala jokatu zuen.
Aguirreren azken lana Mexikoko selekzioa izan da; 2026ko Munduko Txapelketan zuzendu zuen, ekainean eta uztailean, eta Mexiko final-zortzirenetaraino iritsi zen.