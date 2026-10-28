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Eder Sarabia, Espanyoleko entrenatzaile berria

Entrenatzaile bilbotarrak 2028ra arte sinatu du kataluniako taldearekin, Manolo Gonzalez kargugabetu ostean.

(Foto de ARCHIVO) Eder Sarabia, head coach of Elche CF, looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Elche CF at Estadio de Vallecas on April 03, 2026, in Madrid, Spain. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press 03/4/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Eder Sarabia Elxeko entrenatzailea zenean. Europa Presseko artxiboko argazkia

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AGENCIAS | KIROLAK EITB

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RCD Espanyolek Eder Sarabia bilbotarra fitxatu du entrenatzaile berri gisa, atzo, urriak 27, Sestao Riverren aurka Errege Kopan galdu eta lehen txandatik at geratzeagatik Manolo Gonzalez kargugabetu ostean. Klubak jakitera eman duenez, “teknikari txuri-urdin berriak 2028ko ekainaren 30era arte sinatu du”.

Bizkaitarra ez ezik, Jon Lopezek, Jon Morenok, Aitor Unzuek eta Alvaro Gonzalez futbolari ohiak osatuko dute talde tekniko berria.

Sarabiak Danok Bat eta Vila-realen hasi zuen bere ibilbidea, eta dagoeneko esperientzia handia du futbol profesionaleko aulkietan, Andorra eta Elx taldeetako lehen entrenatzaile gisa. Aurretik, Quique Setienen talde teknikoko kide izan zen, bigarren entrenatzaile gisa, Las Palmasen, Real Betisen eta FC Bartzelonan.

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