Siverak penalti bat gelditu dio Sanceti, eta Athleticek eta Alavesek berdindu egin dute San Mameseko derbian (0-0)
Bilbon jokatutako partidan, Athleticek izan du baloia, Alavesek baino gehiago, baina Gasteizko taldea oso sendo aritu da. Neurketako jokaldi garrantzitsuena 68. minutuan izan da: zuri-gorriek penalti bat izan dute, eta Oihan Sancetek hartu du jaurtitzeko erantzukizuna, baina Antonio Siverak, bikain, gelditu egin du.
Athleticek eta Alavesek 0-0 egin dute San Mamesen larunbat arratsaldean, 2026-2027 denboraldiko EA Sports Ligako zazpigarren jardunaldiko euskal derbian. Ez da golik izan partidan, baina bai nabarmentzeko moduko jokaldi bat; izan ere, 68. minutuan, Athleticek penalti bat izan du alde, eta Oihan Sancetek bere gain hartu du penaltia jaurtitzeko ardura, baina Antonio Siverak, bikain, gelditu egin du nafarraren jaurtiketa. Horrenbestez, Athleticek 6 partida jokatu eta 8 puntu ditu, eta Alavesek 7 partida jokatu eta 11 ditu.
Edin Terzicek, hasierako hamaikakoan, Johaneko jarri du atzealdeko eskuin hegalean, Aitor Paredes erdialdean eta Mikel Jauregizar zelai erdian; Quique Sanchez Floresek Jonny Otto, Carlos Protesoni, Ander Guevara zelai erdian eta, erasoan, Mariano, kokatu ditu hamaikako horretan.
Derbian, oso parean hasi dira bi taldeak; bi taldeak zelai erdian nagusitzen ahalegintzen ari ziren aurreneko minutuetan. Robert Navarrok egin du partidako lehenengo errematea atera. Athletic saiatzen ari zen, Alaves baino gehiago, baloia mugitzen, baina Alaves oso sendo zebilen atzealdean. Norgehiagokako aurreneko laurdena amaituta, ia-ia ez zen gol aukerarik San Mamesen.
Hala, bazirudien partida derbiak izaten diren modukoa ari zela jokatzen; alegia, protagonisten arteko lehia handia, eta jokaldi eder gutxi. 28. minutuan, Jauregizarrek area ertzetik jaurti du, eta Siverak erantzun ona eman dio bermeotarrari. Protesonik, Lucas Boyek baloia ondo utzita, kanpora jaurti du, handik gutxira.
39. minutuan, Navarrok, ezkerretik, ondo jaurti du, eta Siverak geldiketa bikaina egin. Ez da nabarmentzeko moduko beste jokaldirik izan atsedenaldira bitartean.
Atsedenaldiaren ostean, Jesus Areso zelairatu da, Johanekoren ordez. Ematen zuen Athletic biziago irten dela berdegunera bigarren zatian, erritmo handiagoa jarri nahirik, baina, egia esan, derbiak oso berdinduta jarraitu du, bi taldeak oso parean. 60. minutua gaindituta, Berenguer eta Maroan irten dira berdegunera.
Yuri, ezkerkada on baten bidez, gola sartzen ahalegindu da, eta Siverak kornerrera bidali du baloia. Sanchez Floresek Toni Martinez eta Youssef atera ditu, eta Rebbach, minduta, zelaia utzi behar izan du.
67. minutuan, Garcia Verdura epaileak penaltia adierazi du, Tenagliaren eta Nico Williamsen arteko jokaldi batean. Oihan Sancetek hartu du bere gain penaltia jaurtitzeko ardura, baina Antonio Siverak, geldiketa bikain bat eginda, Athleticeko futbolari nafarraren gola saihestu du.
Oraindik 25 bat minutu gelditzen zirela, eta, besteak beste, Alaveseko Angel Perez eta Athleticeko Peio Canales berdegunean zebiltzala, ezer ez zegoen erabakita. Bi taldeak gogor lehiatu dira, garaipenaren golaren bila, baina ez da golik izan, eta, hala, Athleticek eta Alavesek puntu bana eskuratu dute denboraldiko aurreneko derbian.