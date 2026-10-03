Euskal derbia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

EA Sports Ligako 11. jardunaldiko Athletic-Reala derbia azaroaren 1ean jokatuko dute, igandez, 21:00etan

Txapelketako jardunaldi horretan bertan, Alaves Bartzelonaren zelaian arituko da, urriaren 31n, larunbatez, 21:00etan, eta Osasunak Coruñan izango du partida, azaroaren 2an, astelehenez, 21:00etan.

Jon Mikel Aramburu (Reala) eta Robert Navarro (Athletic)

Aramburu eta Navarro, 2026ko otsailean jokatutako Athletic-Reala derbiko jokaldi batean. Argazkia: Europa Press.

KIROLAK EITB LOGO

J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026-2027 denboraldiko EA Sports Ligako 11. jardunaldiko Athletic-Reala euskal derbia azaroaren 1ean jokatuko dute San Mamesen, igandez, 21:00etan, Ligak larunbatean iragarri duenez.

Txapelketako jardunaldi berean, Alaves Bartzelonaren zelaian arituko da, urriaren 31n, larunbatez, 21:00etan, eta Osasunak Coruñan izango du partida, azaroaren 2an, astelehenez, 21:00etan.

Athleticen eta Realaren arteko partida EA Sports Ligaren ekitaldi honetako hirugarren euskal derbia izango da; aurreneko bietan, Alavesek 5-2 garaitu zuen Osasuna, eta Athleticek eta Alavesek 0-0 berdindu zuten Bilbon

Euskal Derbia Athletic Club Real Sociedad San Mames Osasuna Alaves EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X