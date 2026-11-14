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ZUZENEAN | Euskal Selekzioa vs Venezuela

Iragarkia
Euskal Selekzioa vs Venezuela
18:00 - 20:00
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Euskal Selekzioa vs Venezuela
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Azken eguneratzea

Jarraitu zuzenean Euskal Selekzioak eta Venezuelak San Mamesen jokatuko duten lagunarteko partida.

Euskal Selekzioa Futbola Jagoba Arrasate San Mames

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