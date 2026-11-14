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EN DIRECTO | Euskal Selekzioa vs. Venezuela
Euskaraz irakurri: Futbola zuzenean: Euskal Selekzioa vs Venezuela
Sigue en directo el partido amistoso entre la Euskal Selekzioa y Venezuela en San Mamés.
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