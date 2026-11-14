Fútbol
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

EN DIRECTO | Euskal Selekzioa vs. Venezuela

Publicidad
Euskal Selekzioa vs Venezuela
18:00 - 20:00
días
horas
minutos
segundos
Avisar cuando empiece Eliminar de Mis avisos
Euskal Selekzioa vs Venezuela
Euskaraz irakurri: Futbola zuzenean: Euskal Selekzioa vs Venezuela
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Sigue en directo el partido amistoso entre la Euskal Selekzioa y Venezuela en San Mamés.

Euskal Selekzioa Fútbol Jagoba Arrasate San Mamés

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X