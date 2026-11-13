Euskal Selekzioa vs Venezuela
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Euskal Selekzioak Donibane Lohizunen egin du lan saioa

Jagoba Arrasateren eta Mikel Labakaren gidaritzapean entrenatu dute biharko deitutako jokalariek.
Iragarkia
Euskal Selekzioa, Donibane Lohizunen
18:00 - 20:00
Euskal Selekzioa vs Venezuela
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Azken eguneratzea

Euskal Futbol Selekzioak Donibane Lohizunen entrenatu du gaur goizean, larunbatean Venezuelaren aurka jokatuko duen partida prestatzeko.

Euskal Selekzioa Futbola

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