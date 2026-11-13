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Euskal Selekzioak Donibane Lohizunen egin du lan saioa
Jagoba Arrasateren eta Mikel Labakaren gidaritzapean entrenatu dute biharko deitutako jokalariek.
Euskal Futbol Selekzioak Donibane Lohizunen entrenatu du gaur goizean, larunbatean Venezuelaren aurka jokatuko duen partida prestatzeko.
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