EUSKAL SELEKZIOA VS VENEZUELA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Iker Goñi: “Aste honetan bi partida jokatzen ziren, zelaian eta bulegoetan, eta biak irabazi nahi ditugu”

Iragarkia
IKER GOÑI EFF EUSKAL SELEKZIOA VS VENEZUELA
18:00 - 20:00
Iker Goñi partidaren atsedenaldian. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskal Futbol Federazioko (EFF) presidente Iker Goñik San Mamesen hitz egin du, Euskal Selekzioaren eta Venezuelaren arteko partidaren atsedenaldian. Norgehiagokaren garrantziaz gain, ofizialtasunaren aldeko partida bulegoetan ere jokatu behar dela azpimarratu du: “Partida hori ere irabazi nahi dugu”, adierazi du.

Futbola Euskal Selekzioa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X