EUSKAL SELEKZIOA VS VENEZUELA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Einar Galilea, Unai Gomez y Jagoba Arrasate: “Hay que seguir dando pasos"

Publicidad
UNAI GOMEZ EUSKAL SELEKZIOA
18:00 - 20:00

Einar Galilea, Unai Gomez y Jagoba Arrasate, tras el partido. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Einar Galilea, Unai Gomez eta Jagoba Arrasate: “Pausuak ematen jarraitu behar dugu”
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El partido disputado entre la Euskal Selekzioa y Venezuela en San Mamés ha despertado una emoción especial. Al terminar el encuentro, el entrenador Jagoba Arrasate y los jugadores Einar Galilea y Unai Gomez han hablado sobre lo especial del partido, así como de la oficialidad de la Euskal Selekzioa. 

Fútbol Euskal Selekzioa Jagoba Arrasate

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X