Euskal Selekzioa vs Venezuela
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Pilotako eta sokatirako Euskal Selekzioko kirolariek omenaldia jaso dute San Mamesen

Iragarkia
Omenaldia pilota sokatira
18:00 - 20:00
Euskal pilotariak eta tiralariak. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskal Selekzioak eta Venezuelak San Mamesen jokatu duten lagunartekoan, atsedenaldira joan direnean, omenaldia egin diete pilotako selekzioko eta sokatirako selekzioko kirolariei.

Futbola Euskal Selekzioa Sokatira Pilota Herri-kirolak

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