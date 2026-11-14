Euskal Selekzioa vs Venezuela
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Euskal zaleak partida hasteko irrikaz daude

Iragarkia
Euskal zalea
18:00 - 20:00
Euskal zale bat. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskal Selekzioak eta Venezuelak lagunartekoa jokatuko dute San Mamesen, eta Bilboko kaleak goizean hasi dira zaleekin betetzen. Zer espero dute partidaz?

Euskal Selekzioa Futbola

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