EUSKAL SELEKZIOA VS VENEZUELA
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Euskal Selekzioaren eta Venezuelaren arteko partidako Jauregizarren gola (1-0)

Iragarkia
BILBAO, 14/11/2026.- El jugador de la selección de Euskadi, Jauregizar (2i), remata ante el defensor de Venezuela durante el encuentro amistoso que disputan este sábado Euskadi y Venezuela en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE / Luis Tejido.
18:00 - 20:00
Jauregizarren golaren momentua. Argazkia: EITB
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Azken eguneratzea

San Mamesek Euskal Selekzioaren eta Venezuelaren arteko partida hartu du, Eusko Jaurlaritzaren lehen gobernuaren 90. urteurrenaren ospakizunen baitan. Hona hemen Euskal Selekzioari garaipena eman dion norgehiagokako gol bakarra, Jauregizarrena, bideoan ikusgai. Aurtengo partidarekin, laugarren aldiz irabazi dio Venezuelari Euskal Selekzioak.

Futbola Euskal Selekzioa

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