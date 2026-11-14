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Euskal Selekzioaren eta Venezuelaren arteko partidako Jauregizarren gola (1-0)
San Mamesek Euskal Selekzioaren eta Venezuelaren arteko partida hartu du, Eusko Jaurlaritzaren lehen gobernuaren 90. urteurrenaren ospakizunen baitan. Hona hemen Euskal Selekzioari garaipena eman dion norgehiagokako gol bakarra, Jauregizarrena, bideoan ikusgai. Aurtengo partidarekin, laugarren aldiz irabazi dio Venezuelari Euskal Selekzioak.
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