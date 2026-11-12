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Jon Guridi: “Es un honor vestir la camiseta de la Euskal Selekzioa; es una historia, una identidad”

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Jon Guridi
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jon Guridi: “Ohore bat da Euskal Selekzioaren kamiseta janztea, historia bat da, nortasun bat”
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Jon Guridi jugará el sábado con la Euskal Selekzioa, contra Venezuela. El azpeitiarra ha señalado que será "un día especial para los que nos sentimos vascos", así como que será "un placer" para ellos volver a ver San Mamés lleno otro año más.

Fútbol Euskal Selekzioa San Mamés

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