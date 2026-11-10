La Federación Vasca de Fútbol reactiva el proceso para lograr la oficialidad internacional de la Euskal Selekzioa

La Federación Vasca de Fútbol (EFF-FVF) ha reactivado el proceso para alcanzar la oficialidad internacional de la Euskal Selekzioa, tanto masculina como femenina y en todas sus categorías, según ha informado este martes la propia Federación. Con este objetivo, se ha dirigido al Consejo Superior de Deportes (CSD), y ha trasladado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) información sobre la iniciativa emprendida.

Tal y como la EFF-FVF ha detallado en una nota de prensa, “el modelo jurídico que la Federación propone impulsar se fundamenta en el artículo 48.2 de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte. Este precepto contempla que las federaciones deportivas autonómicas puedan participar directamente en el ámbito internacional cuando la federación internacional correspondiente lo permita y se trate de modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y social en su comunidad autónoma”.

Así, “la EFF-FVF considera que el fútbol vasco reúne una trayectoria histórica y una implantación social que justifican esta solicitud. Para fundamentar su petición, la federación aportará documentos históricos y sociales que documenten el arraigo de la práctica futbolística, el papel de los clubes, la trayectoria de sus selecciones y su dimensión social e institucional”.

“La reactivación del proceso”, prosigue la nota de prensa de la EFF-FVF, “da continuidad al acuerdo adoptado por la Asamblea General de la Federación el 12 de diciembre de 2018, que expresó la voluntad del fútbol vasco de alcanzar la oficialidad internacional de sus selecciones y de solicitar la integración directa en FIFA y UEFA”.

“Asimismo”, precisa la Federación Vasca, “el propio Gobierno Vasco, en su Programa de Gobierno para la legislatura 2024-2028, en su compromiso 57. Internacionalización de las selecciones nacionales (Iniciativa 1), recoge literalmente: “Apoyar a las selecciones deportivas vascas que opten por avanzar en la oficialidad de sus selecciones para participar en campeonatos oficiales internacionales, tomando en consideración el marco del acuerdo alcanzado con el Gobierno español”. La Federación Vasca de Fútbol apuesta por una vía de diálogo y negociación con el CSD, la RFEF y los demás organismos implicados, con el propósito de explorar acuerdos que permitan avanzar de manera compatible con el ordenamiento jurídico y con la normativa internacional del fútbol, respetando la voluntad de sus deportistas y de los estamentos del fútbol vasco”, concluye la nota de prensa.